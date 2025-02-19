Apple официально представила iPhone 16E

Apple опять всех удивила! Вместо ожидаемого iPhone SE 4 компания представила новый доступный смартфон — iPhone 16E.

Этот телефон не просто замена старой модели, он получил мощный процессор A18, такой же, как и у всей линейки iPhone 16. Камера у него одна, но зато 48-мегапиксельная, которая по умолчанию снимает отличные 24-мегапиксельные фотографии и видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Экран iPhone 16E — это Super Retina XDR, но вместо модного «динамического островка» вернулся старая добрая челка под фронтальную камеру TrueDepth на 12 мегапикселей. Зато благодаря этому на смартфоне есть Face ID для надёжной разблокировки.

Ещё одна классная фишка — кнопка действия. В iPhone 16E её можно запрограммировать на запуск функций на основе искусственного интеллекта. Например, можно навести камеру на животное, растение, ресторан или даже афишу мероприятия, чтобы получить больше информации.

Кроме того, сам телефон сделали из алюминия, экран имеет керамическое покрытие. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68, как и все флагманские модели iPhone 16.

Кстати, похоже, что с выходом iPhone 16E Apple окончательно прощается с кнопкой «Домой» и сканером отпечатков пальцев Touch ID. В iPhone 16E его уже нет.

Новое решение Apple

Внутри у новинки спрятана ещё одна технологическая бомба — чип Apple C1, первый собственный сотовый модем Apple. О нём пока мало что известно, но Apple обещает, что благодаря ему iPhone 16E сможет проигрывать видео целых 26 часов без подзарядки.

iPhone 16E заряжается через USB-C и поддерживает беспроводную зарядку. Вместе с тем, благодаря процессору A18, он работает на iOS 18 со всеми её функциями, включая Apple Intelligence, Genmojis, умный помощник при написании и транскрипцию звонков. Есть даже поддержка спутниковой связи! Базовая версия 16E поставляется со 128 ГБ памяти, но можно выбрать версию и с 512 ГБ.

Предзаказы начинаются в пятницу, 21 февраля, а в продажу он поступит 28 февраля. Доступно два цвета: матовый чёрный и матовый белый.