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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone 17 Air: новые ренедеры и видео раскрывают дизайн

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.02.2025
7 Просмотров 0
iPhone 17 Air новые ренедеры и видео раскрывают дизайн

Джон Проссер, известный инсайдер, на своём YouTube-канале Front Page Tech снова поделился информацией о дизайне будущего iPhone 17 Air. Судя по всему, нас ждёт ультратонкий корпус толщиной всего 5,5 мм и совершенно новый дизайн блока камер.

Вместо привычной квадратной формы, 17 Air получит горизонтальный модуль камер, вытянутый на всю ширину задней панели. Слева разместится основная камера, а справа — микрофон и светодиодная вспышка.

Кроме того появилось несколько не официальных ренедеров нового смартфона, которые демонстрируют, как он будет выглядеть в конечном итоге:

Ранее мы уже видели подобные рендеры, но устройства изображенные на них немного отличались. Изначально предполагалось, что блок камер iPhone 17 Air буде несколько меньше. То есть он не должен был быть вытянут по всех ширине устройства. С другой стороны, такие размеры могут быть обусловлены техническими особенностями новой конструкции. Вероятно, новый тонкий iPhone, благодаря такому решению, сможет снимать пространственное видео, для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro.

Среди других ожидаемых характеристик iPhone 17 Air: процессор A19, 6,6-дюймовый дисплей с «динамическим островом», 8 ГБ оперативной памяти, единый динамик, аккумулятор ёмкостью более 3000 мАч и, возможно, отсутствие слота для физической SIM-карты.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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