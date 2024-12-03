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Экраны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 станут больше

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.12.2024
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Экраны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 станут больше

2025 год Samsung начнет с анонса смартфонов серии Galaxy S25. Во второй половине года представит новые складные телефоны. Вместе с тем, ожидается, что Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 получат значительные улучшения экранов. Известный инсайдер Росс Янг сообщил, что дисплеи обоих устройств будут обновлены. Причём внешний экран Z Flip 7 может сравниться с лучшим на рынке, установленным на Motorola Razr.

Что касается Galaxy Z Flip 7, он получит больший основной экран (около 6,85 дюймов). Кроме того, размер внешнего экрана составит примерно 4 дюйма. Это приличное увеличение по сравнению с Z Flip 6, у которого основной экран 6,7-дюймовый и 3,4-дюймовый внешний. Увеличение размера основного экрана до 6,85 дюймов однозначно улучшит удобство использования. Больший внешний экран позволит эффективнее использовать смартфон в сложенном состоянии. Необходимо отметить, что форма внешнего экрана может быть не совсем прямоугольной из-за расположения камер.

Samsung Galaxy Z Fold 7, как ожидается, тоже получит обновлённые внутренний и внешний экраны. По некоторым данным, его дисплей может быть аналогичен Galaxy Z Fold Special Edition. Он имеет 8-дюймовый основной и 6,5-дюймовый внешний экран. Хотя Galaxy Z Fold 6 уже показал улучшения в удобстве использования внешнего экрана, Galaxy Z Fold Special Edition, судя по всему, воплотил в себе то, чего давно ждали пользователи. В целом, оба устройства обещают стать ещё более удобными и функциональными благодаря обновлённым экранам.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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