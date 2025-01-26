Audi Q6 E-Tron Off-Road: внедорожник для зимних приключений

Audi представила дерзкий концепт электрического внедорожника Q6 E-Tron Off-Road. Машина, которая выглядит так, будто создана для апокалипсиса. Прототип, готовый к тестам на льду и снегу, уже называют «переосмыслением легендарного Quattro» сами в компании. И не зря. Поднятый на 16 см клиренс, расширенная на 25 см колея и «зубастые» покрышки превращают городской кроссовер в монстра бездорожья.

Что под капотом?

Главная фишка Audi— портальные мосты на обеих осях. Эта технология, обычно используемая в тяжёлой спецтехнике, увеличивает крутящий момент на колёсах на 50% (до рекордных 9 883 Н·м!). Два электромотора суммарной мощностью 380 кВт (примерно 517 л.с.) позволяют штурмовать склоны крутизной до 45 градусов. Да, максималка ограничена 174 км/ч, но на такой высоте ездить быстрее — себе дороже.

Для сравнения: серийный Q6 E-Tron, построенный на платформе PPE (как у Porsche Macan EV), выдаёт «всего» 6 638 Н·м. Разница ощутима!

Дизайн: брутально, но с налётом футуризма

Световая атака: Широкая LED-панель на крыше и переработанные фары не дадут заблудиться даже в метель.

Широкая LED-панель на крыше и переработанные фары не дадут заблудиться даже в метель. Колёса-монстры: Диски увеличенного диаметра с внедорожной резиной обеспечивают сцепление на льду и рыхлом снегу.

Диски увеличенного диаметра с внедорожной резиной обеспечивают сцепление на льду и рыхлом снегу. Защита снизу: Усиленный бампер и защита картера — обязательные атрибуты для настоящего off-road.

Чем не фантастика?

В отличие от предыдущих концептов вроде Activesphere (купе-пикап с дополненной реальностью) или AI:Trail (вездеход с дронами вместо фар), Q6 Off-Road выглядит почти серийно. Никаких летающих фонарей или виртуальных кокпитов — только железо и цифры, которые внушают уважение.

Где увидеть вживую?

1 февраля 2025 концепт дебютирует на FAT International Ice Race в Австрии. Гонке на льду, где Audi традиционно демонстрирует свои технологии. Трансляция заездов будет доступна в соцсетях компании.

Аналитики уже отмечают: если Audi запустит такой внедорожник в производство, он может стать хитом. Спрос на электрические пикапы и SUV растёт, а «поднятые» версии вроде Tesla Cybertruck или Rivian R1S доказывают — аудитория готова платить за экстрим и экологичность.

P.S. Интересный факт: название «Quattro» в Audi всегда означало полный привод. Теперь, с переходом на электромобили, инженеры переосмыслили идею. И сделали ставку на интеллектуальное распределение момента между осями.