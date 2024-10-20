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iPhone 17 Air будет иметь мощный чип и одну камеру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.10.2024
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iPhone 17 Air будет иметь мощный чип и одну камеру

Apple планирует внести существенные изменения в дизайне будущих моделей iPhone. Хотя новые функции, такие как Apple Intelligence, важны, внешний вид играет ключевую роль в привлечении покупателей. Слухи указывают на выпуск новой модели в 2025 году, возможно, под названием iPhone 17 Air, с 8 ГБ оперативной памяти и одной 48-мегапиксельной камерой.

iPhone 17 Air, вероятно, получит 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence. Информация о дизайне и характеристиках противоречива, но предполагается, что цена будет выше, чем у текущих моделей. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует использование чипа A19, Dynamic Island и единственной задней камеры. Это также может стать одной из первых моделей Apple со собственным 5G-модемом.

В исследовательской записке аналитик Джефф Пу из Haitong International уточнил, что 17 Air будет иметь 6,6-дюймовый дисплей, чип A19 (а не A19 Pro), изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC. Предполагается, что это будет тот же чип, что и в стандартных моделях iPhone 17.

По слухам, смартфон получит алюминиевую рамку. В отличие от моделей Pro, в iPhone 17 Air, судя по всему, не будет использоваться титан, что может снизить привлекательность для покупателей. Однако, сочетание чипа A19 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечит необходимую производительность для Apple Intelligence. Хотя ранее предполагалось, что цена будет выше, чем у моделей Pro, оправдание такой цены пока неясно.

Ожидается, что Apple обновит дизайн как минимум одной модели iPhone 17, сделав её значительно тоньше. iPhone 17 Air может быть похож на более тонкую версию iPhone SE 4, выпуск которого ожидается весной.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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