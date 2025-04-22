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Плохие микрофоны и веб-камеры влияют на продуктивность

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.04.2025
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Плохие микрофоны и веб-камеры влияют на продуктивность

Датская компания Jabra, известный производитель оборудования для видеоконференций, заявляет, что низкое качество микрофонов и веб-камер серьезно вредит эффективности общения, особенно среди работников. Сотрудники, проводящие часть времени в офисе, а часть – удаленно, критически зависят от качественной техники для поддержания связи.

Исследование Jabra: Недопонимание = Потеря производительности

Согласно недавнему исследованию, проведенному Jabra, каждый четвертый работник регулярно сталкивается с недопониманием из-за плохого качества связи. Это напрямую влияет на их производительность, общее благополучие и даже на карьерные перспективы.

Более трети (35%) британских сотрудников умственного труда считают, что именно плохое качество звука или видео чаще всего приводит к недопониманиям, даже чаще, чем хаотичные разговоры, когда несколько человек пытаются говорить одновременно.

Влияние на производительность и личную уверенность

Найджел Данн, вице-президент и управляющий директор Jabra EMEA North, объясняет, что плохое качество микрофонов и веб-камер приводит к потере времени на уточнения, перефразирования или, что еще хуже, к упущению важных деталей.

Даже если сам говорящий не испытывает проблем со звуком или видео, 24% сотрудников тратят дополнительное время на разъяснение своей точки зрения из-за технических проблем у других участников.

Более того, 22% респондентов признались, что чувствуют смущение или теряют уверенность в себе, когда их неправильно понимают, а 14% считают, что недопонимание может негативно повлиять на их профессиональные возможности.

ИИ для транскрипции: полезно, но с осторожностью

Многие сотрудники видят потенциал в использовании возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для расшифровки совещаний, что могло бы значительно упростить работу после встреч. Однако, несмотря на это, большинство работников все еще больше доверяют людям, чем ИИ, в вопросах понимания и интерпретации информации.

Решение проблемы: фокус на качественном оборудовании

«Нам нужно начать с простого – обеспечить сотрудников возможностью общаться четко и с полной уверенностью в том, что их правильно услышат, независимо от того, разговаривают ли они с коллегой, виртуальным помощником или используют инструменты для транскрипции», – говорит Найджел Данн.

В то время как некоторые крупные компании возвращаются к стандартной рабочей неделе в офисе или даже требуют полного присутствия, гибридная и удаленная работа остаются гораздо более распространенными, чем до пандемии. В этой ситуации наличие эффективных коммуникационных платформ и систем становится необходимостью, а не просто желательной опцией.

Что это значит для компаний?

Результаты исследования Jabra подчеркивают важность инвестиций в качественное оборудование для видеоконференций. Обеспечение сотрудников хорошими микрофонами и веб-камерами может значительно повысить продуктивность, улучшить коммуникацию и повысить уверенность сотрудников.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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