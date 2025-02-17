Главная » Интернет и ПО Apple столкнулась с трудностями при внедрении Apple Intelligence в iOS 18 Интернет и ПО Apple столкнулась с трудностями при внедрении Apple Intelligence в iOS 18 Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Apple столкнулась с трудностями при внедрении новых функций искусственного интеллекта в iOS 18. Как сообщает Марк Гурман, журналист издания Bloomberg, разработчики Apple пытаются решить технические проблемы и ошибки программного обеспечения, возникающие при интеграции Apple Intelligence в операционную систему. Это может привести к задержкам в выпуске обновлений, особенно тех, которые касаются голосового помощника Siri.

Изначально планировалось, что новые функции, работающие на базе iOS 18.4, будут представлены в апреле 2025 года. Однако, судя по всему, некоторые из них могут появиться только в мае, с выходом iOS 18.5, или даже позже. Задержка в первую очередь связана с ключевыми функциями Apple Intelligence, которые должны были сделать Siri значительно умнее.

Масштабное обновление Siri в iOS 18

Голосовой помощник должен был стать более персонализированным и лучше понимать контекст. Предполагалось, что он сможет интегрировать пользовательские данные, чтобы давать более точные ответы на запросы. Также планировалось улучшить управление приложениями iPhone.

Одна из функций, продемонстрированных еще в июне 2024 года, позволяет Siri анализировать электронные письма и текстовые сообщения, например, находить информацию о рейсах или бронированиях столиков в ресторанах. По всей видимости, именно этот тип контекстного интеллекта и создает наибольшие трудности для разработчиков.

Apple стоит перед выбором

Выпуск первой бета-версии новой iOS для разработчиков ожидается в ближайшие дни. Гурман предполагает несколько вариантов развития событий:

Перенос части функций на iOS 18.5. Внедрение функций в iOS 18.4, но в отключенном по умолчанию состоянии. Автоматическая активация функций после обновления до iOS 18.5.

Для Apple качество всегда было в приоритете. Компания скорее согласится на задержку, чем выпустит недоработанные функции. Тем не менее, перенос релиза почти на год после первого анонса будет не лучшим решением.

Задержки с iOS 18 могут также повлиять на разработку iOS 19. Согласно некоторым данным, поэтапное внедрение функций ИИ может привести к задержкам в разработке некоторых важных функций iOS 19.

В то время как конкуренты, такие как Samsung и Google, активно развивают свои продукты на базе искусственного интеллекта, Apple находится под давлением и не может позволить себе отставать. Проблемы с интеграцией Apple Intelligence свидетельствуют о том, что путь к будущему, в котором правят ИИ-технологии, для Apple еще не свободен от препятствий.