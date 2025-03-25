RIG M2 Streamstar — проводной микрофон с Bluetooth-шлюзом

Компания Nacon, занимающаяся изданием игр и производством аксессуаров, представила RIG M2 Streamstar, новый игровой микрофон в своей линейке периферийных устройств RIG.

Это первый в мире проводной игровой микрофон со встроенным аудиошлюзом Bluetooth. Он позволяет подключать наушники Bluetooth напрямую к микрофону для мониторинга звука в реальном времени.

Это удобная функция для создателей контента, у которых уже есть Bluetooth-наушники и которые не хотят покупать проводные. Он также совместим с аудиокодеком aptX HD для беспроводного звука высокого разрешения 24 бит.

Характеристики RIG M2 Streamstar: он может захватывать 24-битный звук высокой четкости с частотой дискретизации до 192 кГц, предназначен для использования по принципу plug-and-play и не требует никакого программного обеспечения. Микрофон поставляется с небольшой подставкой и совместим с микрофонными штангами.

Микрофон доступен по цене 129,99 долларов.