Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Микрофоны » RIG M2 Streamstar — проводной микрофон с Bluetooth-шлюзом
МикрофоныЭлектроника и техника

RIG M2 Streamstar — проводной микрофон с Bluetooth-шлюзом

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.03.2025
4 Просмотра 0
RIG M2 Streamstar - первый микрофон с Bluetooth-шлюзом

Компания Nacon, занимающаяся изданием игр и производством аксессуаров, представила RIG M2 Streamstar, новый игровой микрофон в своей линейке периферийных устройств RIG.

Это первый в мире проводной игровой микрофон со встроенным аудиошлюзом Bluetooth. Он позволяет подключать наушники Bluetooth напрямую к микрофону для мониторинга звука в реальном времени.

RIG M2 Streamstar

Это удобная функция для создателей контента, у которых уже есть Bluetooth-наушники и которые не хотят покупать проводные. Он также совместим с аудиокодеком aptX HD для беспроводного звука высокого разрешения 24 бит.

Характеристики RIG M2 Streamstar: он может захватывать 24-битный звук высокой четкости с частотой дискретизации до 192 кГц, предназначен для использования по принципу plug-and-play и не требует никакого программного обеспечения. Микрофон поставляется с небольшой подставкой и совместим с микрофонными штангами.

Микрофон доступен по цене 129,99 долларов.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.