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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone 17 Pro с iOS 19 сможет снимать двухстороннее видео

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.04.2025
11 Просмотров 0
iPhone 17 Pro с iOS 19 сможет снимать двухстороннее видео

На YouTube-канале FrontPageTech появилось новое видео, в котором показали концептуальные изображения дизайна iOS 19.

В конце ролика Front Page Tech раскрыли информацию о новой функции, которую Apple планирует внедрить в моделях iPhone 17 Pro в этом году – двойную видеозапись.

Как следует из названия, эта функция позволит пользователям одновременно записывать видео с передней и задней камер. Судя по всему, эта функция станет доступна вместе с выходом iOS 19 в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что аналогичные функции уже реализованы в сторонних приложениях, например, в Snapchat. Пока неизвестно, планирует ли Apple расширить поддержку двойной видеозаписи на другие модели iPhone в будущем.

Можно отметить, что похожие функции записи с использованием двух камер уже доступны в смартфонах Samsung Galaxy S21 и более новых моделях. Некоторые модели Huawei и HONOR также поддерживают режим записи «с двух сторон», который может быть полезен для создателей контента на платформах YouTube и TikTok.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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