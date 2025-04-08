iPhone 17 Pro с iOS 19 сможет снимать двухстороннее видео

На YouTube-канале FrontPageTech появилось новое видео, в котором показали концептуальные изображения дизайна iOS 19.

В конце ролика Front Page Tech раскрыли информацию о новой функции, которую Apple планирует внедрить в моделях iPhone 17 Pro в этом году – двойную видеозапись.

Как следует из названия, эта функция позволит пользователям одновременно записывать видео с передней и задней камер. Судя по всему, эта функция станет доступна вместе с выходом iOS 19 в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что аналогичные функции уже реализованы в сторонних приложениях, например, в Snapchat. Пока неизвестно, планирует ли Apple расширить поддержку двойной видеозаписи на другие модели iPhone в будущем.

Можно отметить, что похожие функции записи с использованием двух камер уже доступны в смартфонах Samsung Galaxy S21 и более новых моделях. Некоторые модели Huawei и HONOR также поддерживают режим записи «с двух сторон», который может быть полезен для создателей контента на платформах YouTube и TikTok.