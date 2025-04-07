Galaxy S26 Ultra может получить минимум обновлений

Пока ажиотаж вокруг Galaxy S25 утихает, внимание переключается на будущую линейку Samsung Galaxy S26, особенно на модель Ultra. Ранние слухи и утечки информации указывают на то, что S26 Ultra может оказаться не столь значительным обновлением, как ожидалось.

Согласно данным, опубликованным PandaFlash на X (Twitter), следующий Galaxy Ultra, вероятно, сохранит 200-мегапиксельную основную камеру, аналогичную той, что используется в Galaxy S25 Ultra. Несмотря на использование того же датчика HP2, Samsung может внедрить улучшения в пикселях и объективах.

Кроме того, похоже, что Samsung не планирует внедрять технологию MagSafe в Galaxy S26 Ultra. Это означает, что пользователи не смогут использовать аксессуары MagSafe без специального чехла.

К радости поклонников, S Pen останется неотъемлемой частью S26 Ultra. Ранее ходили слухи о возможном отказе от S Pen в будущих моделях, но, похоже, в следующем году он все еще будет присутствовать.

Важно отметить, что эта информация является предварительной и следует относиться к ней с осторожностью. По мере приближения даты выхода Galaxy S26 Ultra ожидается появление новых подробностей и утечек информации.