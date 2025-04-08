HONOR Magic 7 поступил в продажу в российских магазинах

С сегодняшнего дня, 8 апреля 2025 года, в российских магазинах электроники и на популярных маркетплейсах появился новый флагманский смартфон – HONOR Magic 7. Эта новинка станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное устройство с передовыми возможностями искусственного интеллекта.

HONOR Magic 7 – это более доступная версия недавно вышедшего Magic 7 Pro, но при этом она обладает большим набором функций и характеристик. Особое внимание стоит уделить тройной AI камере HONOR Falcon, которая обеспечивает превосходное качество снимков благодаря уникальным технологиям и режимам съемки. Алгоритмы обработки изображений, основанные на локальных и облачных моделях больших данных, позволяют создавать фотографии профессионального уровня.

Ключевые возможности камеры:

HD Super Burst: скоростная серийная съемка, позволяющая запечатлеть динамичные моменты.

скоростная серийная съемка, позволяющая запечатлеть динамичные моменты. AI-суперзум: высококачественное увеличение изображения без потери деталей.

высококачественное увеличение изображения без потери деталей. Портреты Harcourt: создание портретов в узнаваемом стиле известной студии Harcourt.

создание портретов в узнаваемом стиле известной студии Harcourt. AI-редактор: новые инструменты и функции для креативной обработки фотографий и расширения творческих возможностей пользователя.

Сердцем HONOR Magic 7 является мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Он гарантирует высокую производительность в любых задачах. Эффективная система охлаждения и поддержка Vulkan API обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях.

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт, что позволяет быстро восполнить энергию устройства. За длительное время автономной работы отвечает емкая кремний-углеродная батарея на 5650 мА·ч.

HONOR Magic 7 получил плоский экран Natural Light HONOR AI Eye Comfort с круговой поляризацией. Он имитирует естественный свет и снижает нагрузку на глаза. Инновационные технологии защиты зрения делают использование смартфона комфортным даже в течение длительного времени.

Работает HONOR Magic 7 под управлением современной операционной системы MagicOS 9. Она предлагает множество новых функций и технологий на базе искусственного интеллекта. Среди них:

MagicPortal нового поколения: интеллектуальный помощник для быстрого доступа к нужной информации и приложениям.

интеллектуальный помощник для быстрого доступа к нужной информации и приложениям. AI для голосовых и текстовых заметок: удобная транскрипция речи в текст и создание голосовых заметок.

удобная транскрипция речи в текст и создание голосовых заметок. Переводчик: мгновенный перевод текста и речи на различные языки.

мгновенный перевод текста и речи на различные языки. Определение дипфейков: защита от мошенничества при видеозвонках.

HONOR Magic 7 доступен в трех цветах: лунный серый, ледяной белый и графитовый черный.

Цена: 109 990 рублей.

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