Instax mini 41 — новая камера моментальной печати от Fujifilm

Компания Fujifilm представила свою новую камеру моментальной печати Instax mini 41, которая приходит на смену модели Instax mini 40. Новинка обещает улучшенный стиль и функциональность по сравнению с предшественником.

Instax mini 41 получила усовершенствованный режим макросъемки с коррекцией параллакса. Эта функция позволяет фотографам делать более качественные снимки крупным планом, в том числе селфи, за счет точной настройки положения метки фокусировки. В Instax mini 40 уже был режим селфи, но в новой модели он улучшен.

Еще одно важное улучшение – обновленный дизайн. Камера получила текстурированный корпус, обеспечивающий надежный и удобный хват. Instax mini 41 имеет тонкую металлическую отделку и оранжевые акценты. Как и Instax mini 40, новинку сделали в ретро-стиле.

Instax mini 41 проста в использовании даже для начинающих фотографов. Камера оснащена функцией автоматической экспозиции, которая автоматически определяет уровень освещенности и настраивает выдержку, мощность вспышки и общую экспозицию.

Бинг Лием, президент подразделения Imaging Division корпорации Fujifilm North America, отметил, что Mini 41 создана для фотографов, которые ценят как внешний вид, так и функциональность. По его словам, в новой модели улучшили характеристики и дизайн, что делает ее удобной в использовании и соответствующей современным требованиям к стилю.

Instax mini 41 совместима с пленкой Fujifilm Instax mini, включая варианты с белой, черной или монохромной рамкой. Fujifilm также предлагает пленку с цветными рамками и другими вариантами дизайна. Пленка продается по цене от 16 долларов за 20 кадров.

Fujifilm Instax mini 41 поступит в продажу в конце месяца, однако цена пока не объявлена. В компания не уточнили причину отсутствия цены. Вероятно, это связано с оценкой влияния американских пошлин. Информация о цене будет обновлена, как только она станет доступна.