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Instax mini 41 — новая камера моментальной печати от Fujifilm

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.04.2025
18 Просмотров 0
Instax mini 41 - новая камера моментальной печати от Fujifilm

Компания Fujifilm представила свою новую камеру моментальной печати Instax mini 41, которая приходит на смену модели Instax mini 40. Новинка обещает улучшенный стиль и функциональность по сравнению с предшественником.

Instax mini 41 получила усовершенствованный режим макросъемки с коррекцией параллакса. Эта функция позволяет фотографам делать более качественные снимки крупным планом, в том числе селфи, за счет точной настройки положения метки фокусировки. В Instax mini 40 уже был режим селфи, но в новой модели он улучшен.

Instax mini 41

Еще одно важное улучшение – обновленный дизайн. Камера получила текстурированный корпус, обеспечивающий надежный и удобный хват. Instax mini 41 имеет тонкую металлическую отделку и оранжевые акценты. Как и Instax mini 40, новинку сделали в ретро-стиле.

Instax mini 41 проста в использовании даже для начинающих фотографов. Камера оснащена функцией автоматической экспозиции, которая автоматически определяет уровень освещенности и настраивает выдержку, мощность вспышки и общую экспозицию.

Instax mini 41

Бинг Лием, президент подразделения Imaging Division корпорации Fujifilm North America, отметил, что Mini 41 создана для фотографов, которые ценят как внешний вид, так и функциональность. По его словам, в новой модели улучшили характеристики и дизайн, что делает ее удобной в использовании и соответствующей современным требованиям к стилю.

Instax mini 41 совместима с пленкой Fujifilm Instax mini, включая варианты с белой, черной или монохромной рамкой. Fujifilm также предлагает пленку с цветными рамками и другими вариантами дизайна. Пленка продается по цене от 16 долларов за 20 кадров.

Instax mini 41

Fujifilm Instax mini 41 поступит в продажу в конце месяца, однако цена пока не объявлена. В компания не уточнили причину отсутствия цены. Вероятно, это связано с оценкой влияния американских пошлин. Информация о цене будет обновлена, как только она станет доступна.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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