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iPhone 17 Pro Max может получить огромную батарею

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.04.2025
9 Просмотров 1 комментарий
iPhone 17 Pro Max может получить огромную батарею

Осенью Apple, как ожидается, представит четыре новых iPhone, включая самую интересную модель — ультратонкий iPhone 17 Air. Однако, флагманская модель, iPhone 17 Pro Max, может пойти по совершенно иному пути развития.

Фокус на автономность

Согласно последним новостям, Apple планирует сделать максимальное увеличение времени автономной работы ключевой особенностью 17 Pro Max. Компания стремится удовлетворить растущие ожидания пользователей, которые требуют от смартфона «сверхдлительного времени автономной работы».

Официально заявленное время воспроизведения видео для iPhone 16 Pro Max составляет 33 часа, что значительно лучше, чем 29 часов у iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что новые модели, представленные в этом году, покажут еще более впечатляющие результаты.

Вдохновение от Apple Watch Ultra

Эта стратегия в некоторой степени вдохновлена успехом Apple Watch Ultra, которые выделяются не только уникальным дизайном, но и исключительно длительным временем автономной работы, что особенно важно для активных пользователей.

Чтобы вместить аккумулятор большей емкости, корпус iPhone 17 Pro Max может стать немного толще. Некоторые аналитики даже предполагают, что Apple может переименовать эту модель в «iPhone 17 Ultra», чтобы подчеркнуть ее профессиональный уровень и акцент на времени автономной работы.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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1 Комментарий
  1. Ответить
    Кегли 20.04.2025 в 12:03

    Вместо того, чтобы оптимизировать ОС, добавим больше батарею!

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