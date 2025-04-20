iPhone 17 Pro Max может получить огромную батарею

Осенью Apple, как ожидается, представит четыре новых iPhone, включая самую интересную модель — ультратонкий iPhone 17 Air. Однако, флагманская модель, iPhone 17 Pro Max, может пойти по совершенно иному пути развития.

Фокус на автономность

Согласно последним новостям, Apple планирует сделать максимальное увеличение времени автономной работы ключевой особенностью 17 Pro Max. Компания стремится удовлетворить растущие ожидания пользователей, которые требуют от смартфона «сверхдлительного времени автономной работы».

Официально заявленное время воспроизведения видео для iPhone 16 Pro Max составляет 33 часа, что значительно лучше, чем 29 часов у iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что новые модели, представленные в этом году, покажут еще более впечатляющие результаты.

Вдохновение от Apple Watch Ultra

Эта стратегия в некоторой степени вдохновлена успехом Apple Watch Ultra, которые выделяются не только уникальным дизайном, но и исключительно длительным временем автономной работы, что особенно важно для активных пользователей.

Чтобы вместить аккумулятор большей емкости, корпус iPhone 17 Pro Max может стать немного толще. Некоторые аналитики даже предполагают, что Apple может переименовать эту модель в «iPhone 17 Ultra», чтобы подчеркнуть ее профессиональный уровень и акцент на времени автономной работы.