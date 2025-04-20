WhatsApp тестирует переводчик сообщений прямо в приложении

Отличные новости для тех, кто общается с друзьями и коллегами из разных стран! WhatsApp активно разрабатывает и тестирует новую функцию, которая позволит переводить сообщения прямо в приложении. Об этом стало известно благодаря порталу WABetaInfo, который внимательно следит за обновлениями WhatsApp.

Как это работает?

Некоторые пользователи Android, которые участвуют в программе бета-тестирования WhatsApp, уже получили доступ к этой функции в версии 2.25.12.25. Ожидается, что в ближайшее время больше пользователей смогут опробовать переводчик в деле.

Функция поддерживает несколько популярных языков, включая:

Испанский

Арабский

Португальский

Хинди

Русский

Особенность перевода в WhatsApp – работа без интернета!

Самое интересное, что перевод выполняется непосредственно на вашем устройстве. Это значит, что вам не потребуется активное подключение к интернету, чтобы понять, что вам написали на другом языке. Для этого нужно будет предварительно скачать языковой пакет для нужного языка. Кроме того, можно загрузить пакет, который автоматически определяет язык входящего сообщения и переводит его.

Включить или выключить автоматический перевод можно в настройках каждого чата отдельно. Это позволяет гибко настраивать функцию в зависимости от ваших потребностей. Если вы предпочитаете переводить сообщения вручную, достаточно просто открыть меню сообщения и нажать «Перевести».

Качество перевода и обратная связь

Стоит отметить, что качество перевода, выполняемого на устройстве, может быть не таким высоким, как при использовании облачных сервисов, поскольку используются облегченные языковые пакеты. Однако WhatsApp предоставляет возможность отправлять отзывы о качестве перевода, чтобы улучшить его. При этом, ваши личные сообщения не будут передаваться компании Meta*.

Если вы являетесь участником бета-программы WhatsApp для Android и получили эту функцию, поделитесь своим опытом! Вместе с тем, функция перевода текста в Telegram появилась еще в начале 2023 года.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.