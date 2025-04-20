Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Интернет и ПО » WhatsApp тестирует переводчик сообщений прямо в приложении
Интернет и ПО

WhatsApp тестирует переводчик сообщений прямо в приложении

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.04.2025
10 Просмотров 1 комментарий
WhatsApp тестирует переводчик сообщений прямо в приложении

Отличные новости для тех, кто общается с друзьями и коллегами из разных стран! WhatsApp активно разрабатывает и тестирует новую функцию, которая позволит переводить сообщения прямо в приложении. Об этом стало известно благодаря порталу WABetaInfo, который внимательно следит за обновлениями WhatsApp.

Как это работает?

Некоторые пользователи Android, которые участвуют в программе бета-тестирования WhatsApp, уже получили доступ к этой функции в версии 2.25.12.25. Ожидается, что в ближайшее время больше пользователей смогут опробовать переводчик в деле.

Функция поддерживает несколько популярных языков, включая:

  • Испанский
  • Арабский
  • Португальский
  • Хинди
  • Русский

Особенность перевода в WhatsApp – работа без интернета!

Самое интересное, что перевод выполняется непосредственно на вашем устройстве. Это значит, что вам не потребуется активное подключение к интернету, чтобы понять, что вам написали на другом языке. Для этого нужно будет предварительно скачать языковой пакет для нужного языка. Кроме того, можно загрузить пакет, который автоматически определяет язык входящего сообщения и переводит его.

Включить или выключить автоматический перевод можно в настройках каждого чата отдельно. Это позволяет гибко настраивать функцию в зависимости от ваших потребностей. Если вы предпочитаете переводить сообщения вручную, достаточно просто открыть меню сообщения и нажать «Перевести».

Качество перевода и обратная связь

Стоит отметить, что качество перевода, выполняемого на устройстве, может быть не таким высоким, как при использовании облачных сервисов, поскольку используются облегченные языковые пакеты. Однако WhatsApp предоставляет возможность отправлять отзывы о качестве перевода, чтобы улучшить его. При этом, ваши личные сообщения не будут передаваться компании Meta*.

Если вы являетесь участником бета-программы WhatsApp для Android и получили эту функцию, поделитесь своим опытом! Вместе с тем, функция перевода текста в Telegram появилась еще в начале 2023 года.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
1 Комментарий
  1. Ответить
    BRO 20.04.2025 в 09:09

    Вот это полезная фича

    Оставьте отзыв

    Присоединяйся
    В Контакте
    Telegram
    Discord
    X
    info@daboom.ru
    Полезные ссылки
    Как это работает
    Контакты
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Участники сообщества
    О нас
    Обратите внимание
    Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
    daboom.ru
    Logo
    Создание нового аккаунта
    Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.