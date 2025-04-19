Главная » Разное Google под угрозой разделения: что это значит? Разное Google под угрозой разделения: что это значит? Анатолий Пшеницын 7 Просмотров

После полудесятилетия борьбы за сохранение своей целостности, позиции Google ослабевают. Сейчас компания ведет войну на два фронта, которая может кардинально изменить ее бизнес и, по мнению Министерства юстиции США, открыть новые возможности для конкурентов.

В прошлом году федеральный судья признал Google незаконным монополистом на рынке онлайн-поиска. Недавно другой судья вынес решение, что компания также монополизировала рынок рекламных технологий. Теперь Google сталкивается с новым этапом в первой битве: трехнедельным судебным разбирательством в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы определить подходящие меры для восстановления конкуренции в онлайн-поиске.

Google намерена обжаловать оба решения, но не может этого сделать, пока не пройдут судебные разбирательства по каждой из этих ситуаций. Министерство юстиции США будет настаивать на разделении компании и других ограничениях.

Что хотят от Google?

В суде правительство будет добиваться того, чтобы Google продала свой веб-браузер Chrome, делилась поисковыми данными с конкурентами, информировала правительство о новых инвестициях в искусственный интеллект и прекратила эксклюзивные соглашения с производителями браузеров и телефонов.

В ходе этих судебных процессов судьи могут решить, что менее радикальные меры могут решить проблемы, которые, по их мнению, Google причинила. Но это все равно самая большая антимонопольная угроза, с которой сталкивалась крупная технологическая компания в США за последние десятилетия – со времен проигранного Microsoft дела о монополии на операционную систему для ПК 25 лет назад.

В других странах

За пределами США Google выплачивала штрафы за антиконкурентные действия и вносила изменения в бизнес, чтобы соответствовать международным правилам. Но ничто из этого не сравнится с тем, чего требует Министерство юстиции США.

Однако, стоит вспомнить, что Google имеет неоплаченный штраф в России. Он составляет около 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) рублей. В то же время общее количество денег на планете составляет около 476 трлн рублей, что на 91 трлн меньше, чем долг поискового гиганта, выплатить который попросту невозможно.

Источник — theverge