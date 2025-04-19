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Разное

Google под угрозой разделения: что это значит?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.04.2025
7 Просмотров 0
Google под угрозой разделения что это значит

После полудесятилетия борьбы за сохранение своей целостности, позиции Google ослабевают. Сейчас компания ведет войну на два фронта, которая может кардинально изменить ее бизнес и, по мнению Министерства юстиции США, открыть новые возможности для конкурентов.

В прошлом году федеральный судья признал Google незаконным монополистом на рынке онлайн-поиска. Недавно другой судья вынес решение, что компания также монополизировала рынок рекламных технологий. Теперь Google сталкивается с новым этапом в первой битве: трехнедельным судебным разбирательством в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы определить подходящие меры для восстановления конкуренции в онлайн-поиске.

Google намерена обжаловать оба решения, но не может этого сделать, пока не пройдут судебные разбирательства по каждой из этих ситуаций. Министерство юстиции США будет настаивать на разделении компании и других ограничениях.

Что хотят от Google?

В суде правительство будет добиваться того, чтобы Google продала свой веб-браузер Chrome, делилась поисковыми данными с конкурентами, информировала правительство о новых инвестициях в искусственный интеллект и прекратила эксклюзивные соглашения с производителями браузеров и телефонов.

В ходе этих судебных процессов судьи могут решить, что менее радикальные меры могут решить проблемы, которые, по их мнению, Google причинила. Но это все равно самая большая антимонопольная угроза, с которой сталкивалась крупная технологическая компания в США за последние десятилетия – со времен проигранного Microsoft дела о монополии на операционную систему для ПК 25 лет назад.

В других странах

За пределами США Google выплачивала штрафы за антиконкурентные действия и вносила изменения в бизнес, чтобы соответствовать международным правилам. Но ничто из этого не сравнится с тем, чего требует Министерство юстиции США.

Однако, стоит вспомнить, что Google имеет неоплаченный штраф в России. Он составляет около 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) рублей. В то же время общее количество денег на планете составляет около 476 трлн рублей, что на 91 трлн меньше, чем долг поискового гиганта, выплатить который попросту невозможно.

Источник — theverge

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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