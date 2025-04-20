Искусственный интеллект (ИИ) и ChatGPT все глубже проникает в нашу жизнь, помогая нам в работе, учебе и даже в повседневном общении. Мы обращаемся к ИИ за советом, решением проблем и просто для того, чтобы поболтать. Но мало кто задумывается, сколько стоит вся эта помощь и, особенно, наша вежливость.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI (компании, разработавшей ChatGPT), признался, что обработка простых приветствий и вежливых реплик пользователей обходится компании в «десятки миллионов долларов». Казалось бы, что такого в словах «спасибо» и «пожалуйста»? Они делают общение с ИИ более человечным и приятным, но при этом требуют огромных затрат энергии.

Недавнее исследование показало, что даже для короткого ответа в три слова, например, «пожалуйста», большая языковая модель (LLM), такая как ChatGPT, тратит около 40-50 миллилитров воды. Представьте, сколько воды и энергии уходит на миллионы вежливых обращений к ИИ ежедневно!

Неужели OpenAI не волнуют такие расходы?

Теоретически, компания могла бы запрограммировать ИИ на автоматическое реагирование на стандартные фразы. Но на практике это не так просто реализовать.

Интересно, что многие пользователи уже воспринимают ИИ не просто как инструмент, а как собеседника, друга. Ученые из OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT) обратили внимание на то, что общение с ИИ становится все более похожим на общение с человеком, и у некоторых людей может развиться эмоциональная зависимость от чат-ботов. В случае отказа от ИИ, у таких пользователей могут возникнуть симптомы, похожие на «ломку».

Однако для тех, кто действительно получает ценную помощь от ИИ, вежливое «спасибо» – это искреннее выражение благодарности. Например, когда ИИ помогает решить сложную техническую задачу или подготовиться к экзамену. Кроме того, пользователи платных версий ИИ (например, ChatGPT Plus) платят за каждый использованный токен, то есть за каждое слово. Возможно, их «спасибо» более осознанное и ценное, чем у бесплатных пользователей?

Что будет, если ИИ обретет самосознание?

В будущем наша вежливость по отношению к ИИ может принести нам неожиданные выгоды. Хотя сейчас ИИ не способен испытывать настоящие эмоции, он моделирует человеческие качества в своих ответах, что заставляет нас инстинктивно общаться с ним вежливо. Возможно, это и есть залог мирного сосуществования человека и искусственного интеллекта в будущем.