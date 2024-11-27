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Складной iPhone, возможно, вошёл в формальный процесс разработки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.11.2024
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Складной iPhone, возможно, вошёл в формальный процесс разработки

Появились новые слухи о складном iPhone. Учитывая текущую ситуацию на рынке смартфонов, кажется неизбежным, что Apple в конечном итоге выпустит складной iPhone. Хотя бы для того, чтобы положить конец насмешкам Samsung. И, похоже, это устройство теперь стало еще на один шаг ближе к запуску.

По данным известного информатора Yeux1122, складной iPhone уже вошел в «формальный процесс разработки» с производителями дисплеев. Информация исходит от «источника цепочки поставок».

Что означает «формальный процесс разработки»? Ну, это не совсем понятно, но звучит так, будто было принято какое-то обязательство фактически разработать и изготовить это устройство, а также поставить необходимые компоненты на производственную линию. Другими словами: Apple официально хочет сделать складной iPhone, если верить этой утечке.

В этой утечке есть еще одна интересная деталь: ожидается, что Samsung будет разрабатывать собственные складные устройств, включая Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, которые выйдут в следующем году, с учетом угрозы со стороны складного iPhone. Ранее мы слышали, что Samsung работает над новыми форм-факторами и различными ценовыми категориями, чтобы расширить свою линейку складных телефонов. Похоже, это расширение теперь может произойти раньше из-за решения Apple формализовать свои планы.

Возможная дата выхода

Что касается того, чего мы можем ожидать от iPhone Fold, выбирайте из десятков утечек и слухов за эти годы. Помимо множества прогнозов даты запуска, мы также слышали, что складной телефон может поставляться с самовосстанавливающимся экраном и оберточным дизайном.

Если формальный процесс создания складного iPhone только начался, мы вряд ли увидим его в следующем году. Сентябрь 2026 года, вероятно, более безопасная ставка для окна запуска. Это будет означать, что устройство дебютирует вместе с iPhone 18. Хотя мы также слышали слухи, что он может не появиться до 2027 года.

В любом случае, похоже, складной iPhone, который окажется очевидной победой Apple, делает первые робкие шаги на пути к реальности.

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
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