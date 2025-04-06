iPhone 17 Pro и 17 Pro Max не получат изменений дизайна

Похоже, что первоначальная информация о существенных изменениях в дизайне iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут оказаться неточной. В то время как многие ожидали увидеть двухцветную отделку и заметную полосу на задней панели этих флагманских моделей, новый отчет опровергает эти предположения. Согласно свежей информации, Apple, не планирует вносить эти изменения, это означает, что визуальных отличий между предстоящей линейкой «Pro» и текущим поколением может и не быть.

В частности, новый отчет, основанный на информации из бюллетеня Марка Гурмана «Power On», предполагает, что те, кто надеялся на новый внешний вид iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, будут разочарованы. По словам корреспондента Bloomberg, никаких существенных изменений в дизайне не ожидается.

Существует вероятность, что Apple экспериментировала с этими изменениями в различных прототипах, но решила не внедрять новый дизайн в массовое производство iPhone 17 Pro и 17 Pro Max из-за проблем с контролем качества или несоответствия философии дизайна компании. Важно отметить, что, хотя у Марка Гурмана в прошлом были неточности, в целом он имеет прочную репутацию. Тем не менее, рекомендуется относиться к этой информации с осторожностью, и мы продолжим следить за обновлениями.