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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max не получат изменений дизайна

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2025
9 Просмотров 0
iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут не получит изменений дизайна

Похоже, что первоначальная информация о существенных изменениях в дизайне iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут оказаться неточной. В то время как многие ожидали увидеть двухцветную отделку и заметную полосу на задней панели этих флагманских моделей, новый отчет опровергает эти предположения. Согласно свежей информации, Apple, не планирует вносить эти изменения, это означает, что визуальных отличий между предстоящей линейкой «Pro» и текущим поколением может и не быть.

В частности, новый отчет, основанный на информации из бюллетеня Марка Гурмана «Power On», предполагает, что те, кто надеялся на новый внешний вид iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, будут разочарованы. По словам корреспондента Bloomberg, никаких существенных изменений в дизайне не ожидается.

Существует вероятность, что Apple экспериментировала с этими изменениями в различных прототипах, но решила не внедрять новый дизайн в массовое производство iPhone 17 Pro и 17 Pro Max из-за проблем с контролем качества или несоответствия философии дизайна компании. Важно отметить, что, хотя у Марка Гурмана в прошлом были неточности, в целом он имеет прочную репутацию. Тем не менее, рекомендуется относиться к этой информации с осторожностью, и мы продолжим следить за обновлениями.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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