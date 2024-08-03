Samsung выпустила свою первую карту microSD ёмкостью 1 ТБ

Samsung объявила о выпуске новой карты памяти формата microSD с рекордной для бренда ёмкостью в 1 ТБ. Хотя на рынке уже существуют аналогичные продукты от конкурентов, модели Pro Plus и Evo Select от Samsung нацелены на то, чтобы занять лидирующие позиции среди карт памяти microSD благодаря высокой производительности и большому объёму.

Samsung заявляет, что новые карты памяти оснащены технологией V-NAND (V8) восьмого поколения, что способствует улучшению их характеристик. Особенно это важно для профессионалов, таких как фотографы и видеографы, для которых скорость и надежность хранения данных являются ключевыми.

Ранее у Samsung уже были в арсенале 1 ТБ продукты, но это были SSD и переносные SSD. По оценкам компании, объем в 1 ТБ позволит хранить до 400 000 фотографий в 4K UHD качестве или более 45 игр для консолей.

В техническом плане Pro Plus обладает скоростью передачи данных до 180 МБ/с и поддержкой UHS Speed Grade 3, что обеспечивает высокое качество записи 4K UHD видео. Также карта имеет класс V30, что гарантирует быструю передачу файлов. Evo Select, с максимальной скоростью передачи в 160 МБ/с, больше ориентирован на ежедневное использование.

Обе карты microSD от Samsung оснащены новым контроллером, разработанным на основе 28-нанометрового процесса, в отличие от 55-нанометрового в предыдущих моделях компании. Долговечность карт проверена в экстремальных условиях: их тестили на воздействие воды, высоких температур, рентгеновских лучей и сильных магнитных полей.

Доступны варианты карт емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а Evo Select предлагается также в версии на 64 ГБ. Цены колеблются от 24,99 до 153,99 долларов за Pro Plus и от 12,99 до 131,99 долларов за Evo Select. Цена за 1 ТБ модель выше, чем у конкурентов, таких как Silicon Power A1 и Lexar Play, однако Samsung предлагает надёжность и технические инновации, которые могут оправдать более высокую стоимость, а также предоставляет пятилетнюю гарантию на свои продукты, подчёркивая уверенность в их качестве и долговечности.

Источник — techradar.com