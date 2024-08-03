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Huawei Nova Flip показал не лучшие результаты на Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.08.2024
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Huawei Nova Flip показал не лучшие результаты на Geekbench

Huawei готовится к запуску своего нового смартфона-раскладушки — Nova Flip, выход которого запланирован на 8 августа. Информация о характеристиках смартфона уже появлялась в сети, включая данные о дисплее, камерах и батарее. Однако подробности о чипе (SoC) до сих пор оставались неизвестными. Тайна была раскрыта благодаря результатам теста в Geekbench, который подтвердил использование SoC Kirin 8000.

Huawei Nova Flip на Geekbench

Модель Huawei Nova Flip с кодовым обозначением PSD-AL00 показала результат в 1000 баллов в одноядерном режиме и 2419 баллов в многоядерном тестировании на платформе Geekbench 6.2. Хотя показатели производительности не выглядят впечатляющими, это может быть связано с относительно скромными характеристиками процессора.

В состав Kirin 8000 входит одно ядро Cortex-A77 с частотой 2,40 ГГц, три ядра Cortex-A77 с частотой 2,19 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц. Также Geekbench указывает на наличие графического процессора Arm Mali-G610 с предполагаемой частотой 864 МГц (согласно информации от пользователя @faridofanani96 на x.com).

faridofanani96 на x

Отметим, что представленная версия Huawei Nova Flip, судя по всему, работает под управлением Android 12. Это может быть связано с ошибкой Geekbench в идентификации внутренней версии операционной системы Harmony OS от Huawei. Кроме того, смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, что, вероятно, является максимально возможным объёмом для данной модели.

Источник — geekbench.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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