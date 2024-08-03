iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат более ёмкие батареи

Apple готовится к выпуску новой серии смартфонов iPhone 16 в сентябре, и сейчас из Китая приходят свежие слухи, раскрывающие детали о ёмкости аккумуляторов двух топовых моделей: iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Согласно последней информации, 16 Pro получит батарею на 3577 мАч, что на 9% превышает ёмкость предшественника 15 Pro с его 3274 мАч. Что касается 16 Pro Max, его аккумулятор увеличится до 4676 мАч, что на 5% больше, чем было у модели 15 Pro Max с батареей на 4441 мАч.

Хотя прирост ёмкости аккумуляторов не кажется значительным, такие изменения указывают на постоянное стремление Apple к усовершенствованию своих устройств в части автономной работы. Малейшее увеличение ёмкости батареи в сочетании с возможными оптимизациями чипсета и энергоэффективности экрана могут значительно продлить время работы новых iPhone без подзарядки.

По слухам, новые модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max также получат улучшенные возможности зарядки: предполагается поддержка проводной зарядки мощностью 40 Вт и усовершенствованная беспроводная зарядка MagSafe на 20 Вт. В сравнении с iPhone 15 Pro и Pro Max, у которых максимальная мощность проводной зарядки составляет 27 Вт, а беспроводной – 15 Вт.

Источник — weibo.com