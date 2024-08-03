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iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат более ёмкие батареи

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.08.2024
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iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат более ёмкие батареи

Apple готовится к выпуску новой серии смартфонов iPhone 16 в сентябре, и сейчас из Китая приходят свежие слухи, раскрывающие детали о ёмкости аккумуляторов двух топовых моделей: iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Согласно последней информации, 16 Pro получит батарею на 3577 мАч, что на 9% превышает ёмкость предшественника 15 Pro с его 3274 мАч. Что касается 16 Pro Max, его аккумулятор увеличится до 4676 мАч, что на 5% больше, чем было у модели 15 Pro Max с батареей на 4441 мАч.

Информация с weibo

Хотя прирост ёмкости аккумуляторов не кажется значительным, такие изменения указывают на постоянное стремление Apple к усовершенствованию своих устройств в части автономной работы. Малейшее увеличение ёмкости батареи в сочетании с возможными оптимизациями чипсета и энергоэффективности экрана могут значительно продлить время работы новых iPhone без подзарядки.

По слухам, новые модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max также получат улучшенные возможности зарядки: предполагается поддержка проводной зарядки мощностью 40 Вт и усовершенствованная беспроводная зарядка MagSafe на 20 Вт. В сравнении с iPhone 15 Pro и Pro Max, у которых максимальная мощность проводной зарядки составляет 27 Вт, а беспроводной – 15 Вт.

Источник — weibo.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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