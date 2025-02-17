Samsung Galaxy S25 Ultra и S25+ перестали заряжаться

Флагманская серия Samsung Galaxy S25 обещала пользователям супербыструю зарядку, но что-то пошло не так. Многие владельцы новых S25 Ultra и S25+ жалуются на проблемы с зарядкой. Телефоны заряжаются гораздо медленнее, чем ожидалось, а иногда зарядка и вовсе прерывается.

Особенно обидно, что проблемы возникают не только с адаптерами сторонних производителей, но и с родным зарядным устройством Samsung на 45 Вт и кабелем USB-C 5A, которые идут в комплекте. Некоторые пользователи отмечают, что телефон заряжается стабильнее, если отключить функцию быстрой зарядки.

Samsung признал наличие проблемы и пообещал исправить ее в ближайших обновлениях программного обеспечения. Итальянское подразделение компании даже выпустило рекомендацию использовать кабель 3А из комплекта вместо 5А. Что интересно, обычный Galaxy S25 не подвержен этой проблеме, так как поддерживает быструю зарядку только до 25 Вт.

Недавно выпущенное обновление ПО Samsung действительно содержит некоторые улучшения, связанные с зарядкой. Однако пока неясно, решает ли оно проблему полностью. До тех пор, пока ситуация не прояснится, пользователям рекомендуется использовать адаптеры мощностью 25-35 Вт или же отключать сверхбыструю зарядку, чтобы обеспечить более стабильный процесс.

Источник — tomsguide