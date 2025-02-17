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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung Galaxy S25 Ultra и S25+ перестали заряжаться

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.02.2025
5 Просмотров 0
Samsung Galaxy S25 Ultra и S25+ перестали заряжаться

Флагманская серия Samsung Galaxy S25 обещала пользователям супербыструю зарядку, но что-то пошло не так. Многие владельцы новых S25 Ultra и S25+ жалуются на проблемы с зарядкой. Телефоны заряжаются гораздо медленнее, чем ожидалось, а иногда зарядка и вовсе прерывается.

Особенно обидно, что проблемы возникают не только с адаптерами сторонних производителей, но и с родным зарядным устройством Samsung на 45 Вт и кабелем USB-C 5A, которые идут в комплекте. Некоторые пользователи отмечают, что телефон заряжается стабильнее, если отключить функцию быстрой зарядки.

Samsung признал наличие проблемы и пообещал исправить ее в ближайших обновлениях программного обеспечения. Итальянское подразделение компании даже выпустило рекомендацию использовать кабель 3А из комплекта вместо 5А. Что интересно, обычный Galaxy S25 не подвержен этой проблеме, так как поддерживает быструю зарядку только до 25 Вт.

Недавно выпущенное обновление ПО Samsung действительно содержит некоторые улучшения, связанные с зарядкой. Однако пока неясно, решает ли оно проблему полностью. До тех пор, пока ситуация не прояснится, пользователям рекомендуется использовать адаптеры мощностью 25-35 Вт или же отключать сверхбыструю зарядку, чтобы обеспечить более стабильный процесс.

Источник — tomsguide

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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