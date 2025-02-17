YouTube перестал работать на 19 устройствах Xiaomi

Google объявил об изменениях в работе YouTube на старых устройствах Xiaomi. Из-за этого обновления YouTube перестанет работать на устройствах с версией Android 8 и ниже. Это затронет многие популярные модели Xiaomi, которые работали на старых версиях Android.

Решение Google связано с тем, что компания хочет, чтобы новые функции YouTube были доступны только на устройствах с новыми версиями Android. Компания стремится улучшить работу сервиса на новых устройствах, поэтому отказывается от поддержки старых.

Вот список некоторых устройств Xiaomi, которые больше не смогут воспроизводить YouTube:

Устройства с Android 7.0:

Xiaomi Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max

Redmi 4, 4 Prime, 4x

Redmi Note 4, 4x

Redmi Note 5a / Redmi y1, 5a Prime / Redmi Y1 Lite

Устройства с Android 7.1:

Xiaomi Mi 6, Mi Max 2

Redmi Note 5a Prime / Redmi Y1, Redmi 5, 5a

Что делать владельцам старых устройств Xiaomi?

Хотя официальное приложение YouTube больше не будет работать на этих устройствах, пользователи смогут смотреть видео с помощью сторонних решений, таких как Newpipe. Конечно, эти приложения могут не предлагать всех функций официального приложения YouTube, но это хорошая альтернатива для тех, кто пока не готов обновить свое устройство.

В свою очередь Google рекомендует пользователям обновить свои устройства до более новых моделей Xiaomi, чтобы получить доступ ко всем функциям YouTube и другим современным приложениям. Новые устройства Xiaomi предлагают пользователям более высокую производительность, улучшенную безопасность и полную совместимость с новейшими приложениями.