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ThinkBook Flip AI — необычный ноутбук с вытянутым экраном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.02.2025
6 Просмотров 0
ThinkBook Flip AI - необычный ноутбук с вытянутым экраном

На выставке CES 2025 компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook Plus Screel с раздвижным экраном, который может увеличиваться с 14 до 16,7 дюймов. Стоимость новинки составит 3499 долларов США.

Сейчас же, известный инсайдер Эван Бласс (@EVLeaks) сообщил, что Lenovo также готовит к выпуску похожий ноутбук ThinkBook Flip AI, и опубликовал его изображения.

ThinkBook Flip AI

В отличие от ThinkBook Plus, новинка получит складную конструкцию, которая позволит использовать устройство в качестве планшета. На данный момент информации о процессоре, экране, объеме оперативной и встроенной памяти нет.

Судя по ренедерам можно сказать, что ThinkBook Flip AI выглядит, как минимум — странно. Конструкция ThinkBook Plus Screel позволяла использовать его, как в обычном формате, так и в раздвижном. В свою очередь, ноутбук показанный сейчас, сразу имеет вытянутый экран, который можно только сложить. Похоже, что при использовании его в обычном (классическом) режиме, задняя крышка также будет экраном. С другой стороны, очень интересно, сможет ли ThinkBook Flip AI прочно стоять на поверхности с разложенным экраном не перевешивая. Скорее всего об этом мы узнаем позже.

ThinkBook Flip AI сложен

Кроме того, стоит отметить, что аббревиатура AI в названии показанного ноутбука намекает на использования в нем технологий искусственного интеллекта, что в наше время совсем не удивительно.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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