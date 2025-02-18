ThinkBook Flip AI — необычный ноутбук с вытянутым экраном

На выставке CES 2025 компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook Plus Screel с раздвижным экраном, который может увеличиваться с 14 до 16,7 дюймов. Стоимость новинки составит 3499 долларов США.

Сейчас же, известный инсайдер Эван Бласс (@EVLeaks) сообщил, что Lenovo также готовит к выпуску похожий ноутбук ThinkBook Flip AI, и опубликовал его изображения.

В отличие от ThinkBook Plus, новинка получит складную конструкцию, которая позволит использовать устройство в качестве планшета. На данный момент информации о процессоре, экране, объеме оперативной и встроенной памяти нет.

Судя по ренедерам можно сказать, что ThinkBook Flip AI выглядит, как минимум — странно. Конструкция ThinkBook Plus Screel позволяла использовать его, как в обычном формате, так и в раздвижном. В свою очередь, ноутбук показанный сейчас, сразу имеет вытянутый экран, который можно только сложить. Похоже, что при использовании его в обычном (классическом) режиме, задняя крышка также будет экраном. С другой стороны, очень интересно, сможет ли ThinkBook Flip AI прочно стоять на поверхности с разложенным экраном не перевешивая. Скорее всего об этом мы узнаем позже.

Кроме того, стоит отметить, что аббревиатура AI в названии показанного ноутбука намекает на использования в нем технологий искусственного интеллекта, что в наше время совсем не удивительно.