iPhone 16 Pro может зависать до 20 раз в день из-за бага iCloud

Всё больше пользователей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max сообщают о серьёзных проблемах с производительностью своих смартфонов. Устройства неожиданно зависают, работают очень медленно, и даже полностью перезагружаются, причём проблема, по всей видимости, существует с момента выпуска новых моделей в сентябре 2024 года. Обновление iOS до версии 18.0.1, призванное исправить некоторые ошибки, не решило эту проблему.

На форумах, таких как Reddit, и на сайте Apple, владельцы iPhone 16 Pro и Pro Max описывают частые сбои и зависания. Некоторые пользователи сообщают о единичных случаях перезагрузки, в то время как другие сталкиваются с 10-20 сбоями в день. При этом, стандартные модели iPhone 16, судя по отзывам, страдают от этой проблемы значительно меньше. Замедление работы, зависания и перезагрузки происходят как во время активного использования, так и в режиме ожидания.

Некоторые пользователи, обратившиеся в службу поддержки Apple, получили новые устройства на замену. Однако, проблема, по сообщениям, сохраняется и на заменённых аппаратах. Полная перезагрузка iPhone в некоторых случаях помогает. Однако, не получится использовать резервную копию из iCloud. Если вы используете такую ​​резервную копию, проблема все еще будет существовать. Поэтому вполне возможно, что сбои и перезагрузки на затронутых моделях iPhone 16 как-то связаны с iCloud. Но это пока лишь предположение.

На данный момент Apple не выпустила официального заявления по поводу данной проблемы, и надежного решения для пользователей пока не существует. Проблема затрагивает в основном модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, выпущенные в начале сентября 2024 года.