Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » iPhone 16 будет представлен раньше, чем ожидалось
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone 16 будет представлен раньше, чем ожидалось

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.08.2024
3 Просмотра 0
iPhone 16 будет представлен раньше, чем ожидалось

Информация о предстоящем релизе серии iPhone 16 продолжает появляться в сети. Сообщается, что выход новых смартфонов от Apple может быть намечен на более раннюю дату по сравнению с прошлогодним мероприятием. Согласно последним данным, презентация iPhone 16 может состояться 10 сентября, раньше iPhone 15, который был представлен на 12 сентября. Обе даты приходятся на вторник, что соответствует традиционному графику компании. Однако в 2022 году Apple отошла от этой традиции, представив iPhone 14 в среду, поэтому не исключено, что и в этот раз выбор дня недели может измениться. Впрочем, стоит отнестись к этой информации с некоторым скептицизмом до официального подтверждения от Apple.

В ожидании появления смартфонов серии iPhone 16, мы ожидаем следующих обновлений:

  • Дизайн задней панели камеры стандартных моделей может получить изменения, приближающие его к стилю iPhone 12.
  • Появление новых цветовых решений для устройств является также вероятным.
  • Дисплеи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max могут стать больше по размеру за счёт уменьшения рамок.
  • Вероятно, что во всех моделях серии появится универсальная кнопка действия.
  • Возможность управления фокусировкой и жестами с помощью специальной кнопки «Съемка», аналогично возможностям DSLR-камер, может быть реализована в устройствах последней серии.
  • Камеры iPhone 16 и 16 Plus могут получить поддержку пространственного видео, создающего эффект погружения и имитирующего 3D-изображение. Профессиональные модели, вероятно, будут оснащены усовершенствованной сверхширокоугольной камерой и технологией, предотвращающей блики от объектива.

Источник — cnmo.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.