iPhone 16 будет представлен раньше, чем ожидалось

Информация о предстоящем релизе серии iPhone 16 продолжает появляться в сети. Сообщается, что выход новых смартфонов от Apple может быть намечен на более раннюю дату по сравнению с прошлогодним мероприятием. Согласно последним данным, презентация iPhone 16 может состояться 10 сентября, раньше iPhone 15, который был представлен на 12 сентября. Обе даты приходятся на вторник, что соответствует традиционному графику компании. Однако в 2022 году Apple отошла от этой традиции, представив iPhone 14 в среду, поэтому не исключено, что и в этот раз выбор дня недели может измениться. Впрочем, стоит отнестись к этой информации с некоторым скептицизмом до официального подтверждения от Apple.

В ожидании появления смартфонов серии iPhone 16, мы ожидаем следующих обновлений:

Дизайн задней панели камеры стандартных моделей может получить изменения, приближающие его к стилю iPhone 12.

Появление новых цветовых решений для устройств является также вероятным.

Дисплеи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max могут стать больше по размеру за счёт уменьшения рамок.

Вероятно, что во всех моделях серии появится универсальная кнопка действия.

Возможность управления фокусировкой и жестами с помощью специальной кнопки «Съемка», аналогично возможностям DSLR-камер, может быть реализована в устройствах последней серии.

Камеры iPhone 16 и 16 Plus могут получить поддержку пространственного видео, создающего эффект погружения и имитирующего 3D-изображение. Профессиональные модели, вероятно, будут оснащены усовершенствованной сверхширокоугольной камерой и технологией, предотвращающей блики от объектива.

Источник — cnmo.com