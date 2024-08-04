В Китае представили новое поколение телевизоров-обоев Skyworth A7E Pro

Китайская компания Skyworth недавно представила свою новую серию телевизоров A7E Pro, которые поражают своим дизайном, напоминающим обои. Эти устройства предлагаются в трех размерных вариантах: 65, 75 и 85 дюймов, и оснащены инновационными Mini-LED экранами, имитирующими текстуру бумаги. Для любителей высококачественного изображения серия A7E Pro предлагает 4K-разрешение и частоту обновления дисплея в 288 Гц.

Модель A7E Pro, улучшенная версия предыдущего телевизора A7E, выделяется благодаря технологии тысячного разделения подсветки. Экраны телевизоров выполнены в матовом стиле, предотвращающем отражения и блики, что делает их идеальными для просмотра в любых условиях освещения. С толщиной всего в 39,99 мм, опциональной декоративной рамкой и скрытым магнитным креплением, эти телевизоры своим внешним видом имитируют художественные произведения.

Панель Mini-LED телевизоров Skyworth A7E Pro обладает разрешением 3840 x 2160 пикселей, максимальной яркостью в 2000 нит и динамическим контрастом 24 миллиона:1. Цветопередача телевизора также внушает уважение с 110%-ным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и минимальным количеством разделов подсветки в 1152 для 65-дюймовой модели. Более крупные модели, 75 и 85 дюймов, имеют соответственно 1440 и 1920 разделов, а будущая 100-дюймовая версия обещает 2304 раздела.

A7E Pro оснащён мощной аудиосистемой от Harman Kardon на 243 Вт и поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS. С 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти, телевизоры обеспечивают отличную производительность. Варианты подключения включают двухдиапазонный WiFi, три порта HDMI 2.1, один USB-A 2.0 и AV интерфейс.

Цены на Skyworth A7E Pro начинаются с 7499 юаней (примерно 1047 долларов США) за 65-дюймовую модель, 10999 юаней (около 1536 долларов США) за 75-дюймовую и 13999 юаней (приблизительно 1955 долларов США) за 85-дюймовую модель.

Источник — gizmochina.com