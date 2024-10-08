Стали известные результаты M4 Mac на Geekbench

Apple готовится к запуску нового чипа M4 Mac в начале ноября, и уже в Geekbench появились первые результаты тестирования производительности этого устройства. По данным тестов, M4 Mac продемонстрировал результат в 3864 балла в одноядерном и 15288 баллов в многоядерном режимах. Эти показатели были получены на прототипе с маркировкой «Mac16,1», который оснащён 10-ядерным процессором.

В качестве сравнения, базовая модель iPad Pro M4 с 9-ядерным процессором показывает результаты в 3647 баллов в одноядерном тесте и 13135 баллов в многоядерном. Модели iPad Pro, в зависимости от количества памяти, могут быть оснащены как 9-ядерными, так и 10-ядерными процессорами, причём 10-ядерная версия достигает около 14500 баллов в многоядерном тесте Geekbench.

Для сопоставления, iMac M3 прошлого года с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором имел 3048 баллов в одноядерном тесте и 11708 баллов в многоядерном. Это означает, что новый чип M4 предлагает увеличение одноядерной производительности на 26,7% и многоядерной на 30,6% по сравнению с M3.

Улучшилась не только процессорная мощь нового чипа, но и графическая производительность поднялась на новый уровень. В тесте Metal новый M4 Mac достиг 57603 баллов, что на 20% выше результатов чипа M3, который набрал 47414 баллов.

Стандартная версия чипа M4, засветившаяся на Geekbench, будет использоваться в моделях Mac mini и 14-дюймовом MacBook Pro. Однако ожидается, что более мощные версии M4 Pro и M4 Max появятся в высокопроизводительных моделях MacBook Pro и Mac mini, хотя результаты их тестирования пока не доступны.

Apple также планирует провести презентацию в конце октября, на которой представит новый Mac с чипом M4. Официальный релиз устройства намечен на 1 ноября.

Источник — mydrivers.com