UBS внедряет блокчейн: цифровое золото становится доступнее

Швейцарский банк UBS с активами $5,7 трлн завершил тестирование блокчейн-решения для цифровых инвестиций в золото. Продукт UBS Key4 Gold, ранее работавший на закрытой сети банка, теперь интегрирован с платформой ZKsync Validium — слоем-2 Ethereum.

Этот шаг направлен на решение трех ключевых задач:

Повышение безопасности операций.

Увеличение пропускной способности сети.

Расширение глобальной доступности для розничных инвесторов.

«Будущее финансов — в ончейн-технологиях, а ZK-решения станут драйвером роста», — заявил Алекс Глуховски, создатель ZKsync.

ZKsync Validium: почему выбор пал на эту платформу?

Решение UBS построено на технологии zero-knowledge proofs (ZK-Proofs), которая обеспечивает:

Конфиденциальность : данные хранятся вне основной цепи.

: данные хранятся вне основной цепи. Скорость : до 10 000 транзакций в секунду к 2025 году.

: до 10 000 транзакций в секунду к 2025 году. Низкие комиссии: цель — $0.0001 за операцию.

Ранее UBS уже экспериментировал с блокчейном, запустив в ноябре 2023 токенизированный фонд на Ethereum. Новый этап делает инвестиции в золото дробными, упрощая вход на рынок для мелких инвесторов.

Планы ZKsync: рекордная скорость и доступность

В дорожной карте на 2025 год разработчики ZKsync обозначили амбициозные цели:

Увеличить скорость обработки до 10 000 TPS. Снизить комиссии до $0.0001. Обеспечить полную совместимость с ERC-20 токенами.

Эти улучшения могут сделать платформу ключевым игроком в сегменте DeFi, привлекая не только банки, но и стартапы.

Приватность — главный ключ к институциональным деньгам

По словам Реми Гая, основателя Inco, конфиденциальность — критический фактор для институтов:

«Прозрачность блокчейна отпугивает крупных игроков. Технологии вроде FHE (полной гомоморфной шифровки) позволяют проводить расчеты с зашифрованными данными, что меняет правила игры».

Эксперты прогнозируют: внедрение таких решений может привлечь в криптосферу $1 трлн институционального капитала.

Что это значит для инвесторов?

Доступность : дробные инвестиции в золото от $1.

: дробные инвестиции в золото от $1. Безопасность : ZK-технологии защищают активы.

: ZK-технологии защищают активы. Глобальность: продукт доступен в любой точке мира.

UBS планирует масштабировать проект уже в 2024 году, открывая новую эру цифровых активов.

Итог: Блокчейн перестает быть экспериментом — он становится стандартом для традиционных финансов. Следующий шаг — массовая адаптация технологий приватности.