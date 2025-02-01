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UBS внедряет блокчейн: цифровое золото становится доступнее

0 Майнеры и криптотехнологии
Владислав Ильин Владислав Ильин
01.02.2025

Швейцарский банк UBS с активами $5,7 трлн завершил тестирование блокчейн-решения для цифровых инвестиций в золото. Продукт UBS Key4 Gold, ранее работавший на закрытой сети банка, теперь интегрирован с платформой ZKsync Validium — слоем-2 Ethereum.

Этот шаг направлен на решение трех ключевых задач:

  • Повышение безопасности операций.
  • Увеличение пропускной способности сети.
  • Расширение глобальной доступности для розничных инвесторов.

«Будущее финансов — в ончейн-технологиях, а ZK-решения станут драйвером роста», — заявил Алекс Глуховски, создатель ZKsync.

ZKsync Validium: почему выбор пал на эту платформу?

Решение UBS построено на технологии zero-knowledge proofs (ZK-Proofs), которая обеспечивает:

  • Конфиденциальность: данные хранятся вне основной цепи.
  • Скорость: до 10 000 транзакций в секунду к 2025 году.
  • Низкие комиссии: цель — $0.0001 за операцию.

Ранее UBS уже экспериментировал с блокчейном, запустив в ноябре 2023 токенизированный фонд на Ethereum. Новый этап делает инвестиции в золото дробными, упрощая вход на рынок для мелких инвесторов.

Планы ZKsync: рекордная скорость и доступность

В дорожной карте на 2025 год разработчики ZKsync обозначили амбициозные цели:

  1. Увеличить скорость обработки до 10 000 TPS.
  2. Снизить комиссии до $0.0001.
  3. Обеспечить полную совместимость с ERC-20 токенами.

Эти улучшения могут сделать платформу ключевым игроком в сегменте DeFi, привлекая не только банки, но и стартапы.

Приватность — главный ключ к институциональным деньгам

По словам Реми Гая, основателя Inco, конфиденциальность — критический фактор для институтов:
«Прозрачность блокчейна отпугивает крупных игроков. Технологии вроде FHE (полной гомоморфной шифровки) позволяют проводить расчеты с зашифрованными данными, что меняет правила игры».

Эксперты прогнозируют: внедрение таких решений может привлечь в криптосферу $1 трлн институционального капитала.

Что это значит для инвесторов?

  • Доступность: дробные инвестиции в золото от $1.
  • Безопасность: ZK-технологии защищают активы.
  • Глобальность: продукт доступен в любой точке мира.

UBS планирует масштабировать проект уже в 2024 году, открывая новую эру цифровых активов.

Итог: Блокчейн перестает быть экспериментом — он становится стандартом для традиционных финансов. Следующий шаг — массовая адаптация технологий приватности.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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