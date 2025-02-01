UBS внедряет блокчейн: цифровое золото становится доступнее

Швейцарский банк UBS с активами $5,7 трлн завершил тестирование блокчейн-решения для цифровых инвестиций в золото. Продукт UBS Key4 Gold, ранее работавший на закрытой сети банка, теперь интегрирован с платформой ZKsync Validium — слоем-2 Ethereum.
Этот шаг направлен на решение трех ключевых задач:
- Повышение безопасности операций.
- Увеличение пропускной способности сети.
- Расширение глобальной доступности для розничных инвесторов.
«Будущее финансов — в ончейн-технологиях, а ZK-решения станут драйвером роста», — заявил Алекс Глуховски, создатель ZKsync.
ZKsync Validium: почему выбор пал на эту платформу?
Решение UBS построено на технологии zero-knowledge proofs (ZK-Proofs), которая обеспечивает:
- Конфиденциальность: данные хранятся вне основной цепи.
- Скорость: до 10 000 транзакций в секунду к 2025 году.
- Низкие комиссии: цель — $0.0001 за операцию.
Ранее UBS уже экспериментировал с блокчейном, запустив в ноябре 2023 токенизированный фонд на Ethereum. Новый этап делает инвестиции в золото дробными, упрощая вход на рынок для мелких инвесторов.
Планы ZKsync: рекордная скорость и доступность
В дорожной карте на 2025 год разработчики ZKsync обозначили амбициозные цели:
- Увеличить скорость обработки до 10 000 TPS.
- Снизить комиссии до $0.0001.
- Обеспечить полную совместимость с ERC-20 токенами.
Эти улучшения могут сделать платформу ключевым игроком в сегменте DeFi, привлекая не только банки, но и стартапы.
Приватность — главный ключ к институциональным деньгам
По словам Реми Гая, основателя Inco, конфиденциальность — критический фактор для институтов:
«Прозрачность блокчейна отпугивает крупных игроков. Технологии вроде FHE (полной гомоморфной шифровки) позволяют проводить расчеты с зашифрованными данными, что меняет правила игры».
Эксперты прогнозируют: внедрение таких решений может привлечь в криптосферу $1 трлн институционального капитала.
Что это значит для инвесторов?
- Доступность: дробные инвестиции в золото от $1.
- Безопасность: ZK-технологии защищают активы.
- Глобальность: продукт доступен в любой точке мира.
UBS планирует масштабировать проект уже в 2024 году, открывая новую эру цифровых активов.
Итог: Блокчейн перестает быть экспериментом — он становится стандартом для традиционных финансов. Следующий шаг — массовая адаптация технологий приватности.