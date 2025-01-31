Сотни компаний блокируют DeepSeek из-за рисков с данными в Китае

DeepSeek стал настоящей сенсацией в США на этой неделе. Чат-бот китайской компании возглавил рейтинги в AppStore и Google Play. Ведущие американские облачные провайдеры, включая Microsoft, начали предлагать его услуги.

Однако сотни компаний уже ограничили доступ к сервису. Особенно это касается организаций, связанных с правительством. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности из Armis и Netskope в интервью Bloomberg.

«Главный риск — возможная утечка данных AI модели китайским властям», — отметил Надир Израэль, технический директор Armis.

По данным Bloomberg Law, к блокировкам присоединилась юридическая фирма Fox Rothschild из Сан-Франциско. Согласно политике конфиденциальности ИИ, вся информация пользователей хранится в Китае. Местное законодательство обязывает компании предоставлять данные разведслужбам по запросу.

Пентагон только начал процесс блокировки DeepSeek. Военно-морской флот США запретил сервис неделей ранее.

Почему компании боятся DeepSeek?

В эпоху цифровых технологий безопасность данных становится приоритетом. Особенно для государственных структур и юридических фирм. Эти организации обрабатывают конфиденциальную информацию.

Китайское законодательство требует от компаний передавать данные властям. Это вызывает серьезные опасения у западных пользователей. Даже популярность сервиса не компенсирует риски безопасности.

Как реагируют военные?

Американские военные быстро отреагировали на потенциальную угрозу. Флот первым ввел запрет на использование китайского ИИ. Министерство обороны вслед за ним начало внедрять аналогичные меры.

Эксперты подчеркивают: когда речь идет о национальной безопасности, нельзя полагаться на популярность продукта. Особенно если он разработан в стране с особым подходом к данным.

Что дальше?

Ситуация вокруг DeepSeek показывает важность защиты информации. Компании обязаны тщательно оценивать риски перед внедрением новых технологий. Особенно если они связаны с искусственным интеллектом и обработкой данных.

Будущее покажет, найдет ли DeepSeek способ преодолеть эти барьеры. Пока что осторожность компаний выглядит вполне обоснованной.

Источник — techcrunch