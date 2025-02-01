Новый дизайн голосового поиска в Google Play Store

Google тестирует обновленный интерфейс голосового поиска в Play Store. Новая версия напоминает интерфейс Google Assistant и Pixel Launcher. Интерфейс получил современный вид с фирменными цветами Google. В нижней части экрана появился новый элемент управления. Пользователи увидят четыре последних запроса под строкой поиска. В отличие от полного экрана в Google app, здесь используется компактная панель.

Обновление доступно только во вкладке «Поиск». Функция активируется вручную разработчиками. Точная дата релиза пока неизвестна.

Сравнение с существующим интерфейсом

Старый дизайн выглядит скучно и устаревшим. Новый вариант более динамичный и удобный для пользователей. Волновая анимация делает процесс поиска увлекательнее.

Перспективы внедрения

Google может доработать функцию для всех разделов магазина. Сейчас она работает только в основной поисковой вкладке. Другие проекты компании могут отодвинуть запуск на второй план. Обновление сделает поиск приложений интуитивно понятнее. Пользователи смогут быстрее находить нужные программы. Схожий дизайн с другими сервисами Google создаст единую экосистему.

Заключение

Хотя нововведение голосового поиска в Google Play Store кажется незначительным, оно улучшит UX платформы. Остается ждать официального релиза обновленного интерфейса. Его внедрение повысит удобство использования магазина приложений.

Источник — androidpolice