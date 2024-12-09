Apple официально выходит на рынок Ближнего Востока

Apple анонсировала масштабное расширение своего присутствия на Ближнем Востоке. Компания планирует открыть двери магазинов для покупателей Саудовской Аравии. Уже летом 2025 года заработает онлайн-магазин Apple Store, предоставляющий саудитам возможность напрямую приобретать всю продукцию Apple.

Это значимое событие, поскольку до этого момента продажи осуществлялись только через посредников. А с 2026 года начнётся открытие сети флагманских магазинов Apple Store, одним из первых станет магазин в историческом районе Дирии, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор Apple, Тим Кук, выразил энтузиазм по поводу расширения в Саудовской Аравии, подчеркнув значимость как онлайн-магазина, так и будущих флагманских точек продаж, в том числе и в Дирии. Это событие представляет собой первый прямой выход Apple на розничный рынок Саудовской Аравии.

Кроме того, Apple также объявила об открытии нового магазина в Аль-Айне, ОАЭ, в следующем году, дополняя уже существующие четыре магазина и онлайн-магазин, функционирующий с 2011 года. В обоих пресс-релизах Apple особо отметила свои текущие инвестиции и обязательства перед Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По сообщениям в социальных сетях, Тим Кук недавно посетил ОАЭ, где встретился с разработчиками приложений и побывал на гонках Формулы-1.

Если вдруг кто-то не знал, Apple Store — это сеть розничных магазинов компании Apple по всему миру, где можно купить технику и аксессуары. Онлайн-магазин Apple Store предоставляет возможность пользователям приобретать продукцию Apple, искать магазины и записываться на консультации. В дополнение к розничной экспансии, Apple также планирует открыть Академию разработчиков в Саудовской Аравии.

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