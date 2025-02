Xbox отказывается от стратегии эксклюзивных игр

Xbox меняет правила игры: Фил Спенсер объясняет, почему эксклюзивность больше не в моде, и как игры Xbox теперь доступны на PS5, чтобы охватить больше геймеров, увеличить продажи и стимулировать рост. Microsoft решила пересмотреть свою стратегию в отношении своей консоли. Если раньше Xbox старался заманить всех игроков на свою платформу, то теперь цель — предложить игры там, где удобно самим игрокам, даже если это PS5. В интервью XboxEra Фил Спенсер откровенно рассказал об этих переменах и о том, почему Xbox теперь выпускает игры и для консоли от Sony.

От эксклюзивности к охвату

Раньше Microsoft придерживалась строгой политики эксклюзивности. В 2023 году Спенсер сам говорил, что каждая покупка игры Xbox в PlayStation Store укрепляет позиции Sony, ведь Sony забирает себе 30% с каждой транзакции. Но теперь он смотрит на вещи более прагматично. Xbox зарабатывает меньше на чужих платформах, чем на своей, но 70% от продаж всё равно лучше, чем ничего.

«Я бы хотел получать все деньги за все наши игры, — признаётся Спенсер. — Конечно, на своей платформе мы зарабатываем больше. Но есть много геймеров, которые предпочитают PlayStation или Nintendo — из-за библиотеки, контроллера или эксклюзивных игр. Почему мы должны их игнорировать?».

Больше игр, больше игроков, больше продаж

Спенсер чётко понимает: попытки переманить пользователей PS5 на Xbox — больше не реалистичная стратегия. Вместо этого он делает ставку на то, чтобы как можно больше людей узнали франшизы компании на разных платформах.

«Я больше не стремлюсь перетащить их на Xbox. Мы все так сильно привязаны к своим играм, — объясняет Спенсер. — Так почему бы просто не дать большему количеству людей возможность поиграть? И да, те 70%, которые мы зарабатываем на других платформах, помогают нам создавать отличные проекты».

Эта стратегия проявляется и в прозрачности, которую Xbox демонстрирует в последнее время. Nintendo и PlayStation часто показывают только свои логотипы на презентациях, а о выходе игр на других платформах сообщают позже. Xbox же предпочитает открытость. Логотипы PlayStation были показаны прямо на Developer Direct, без всяких утайки.

«Я просто хочу быть честным с людьми, — говорит Спенсер. — Если мы выпускаем игру на Switch или PlayStation, мы говорим об этом. Люди должны знать, где можно купить наши игры».

Всё это говорит о полной перезагрузке стратегии, где «железо» отходит на второй план.

Открытые платформы, но с акцентом на собственное «железо»

Несмотря на открытость к другим платформам, Спенсер подчеркивает: Xbox был и остаётся лучшей платформой для игр Xbox. Тем не менее, он признаёт, что есть ограничения. «Есть вещи, которые мы не можем делать на закрытых платформах, таких как PlayStation, но которые возможны на открытых платформах или в облаке».

В конечном счёте, Спенсер хочет сделать игры более доступными — где бы то ни было. «Возможно, это не та стратегия, которой придерживаются другие компании, но для меня главное — это игры. И чем больше людей смогут играть, тем лучше».

Интересно, как долго Sony сможет придерживаться своей стратегии и когда рынок заставит японскую компанию пересмотреть её. Эксперты индустрии предполагают, что переосмысление PlayStation может произойти довольно скоро. Фил Спенсер не исключает появление Starfield на PS5. Он отметил, что нет причин ограничивать игру, если она может найти свою аудиторию на других платформах и принести компании прибыль. Сейчас Microsoft планирует выпустить больше четырех игр на PS5. Речь идет о таких тайтлах, как Indiana Jones and the Great Circle и Doom: The Dark Ages.