«Игра в кальмара» 3 сезон: всё о финале главной саги Netflix

Финал самого популярного сериала Netflix приближается. «Игра в кальмара 3» выйдет в 2025 году — и завершит историю, покорившую миллионы зрителей. Рассказываем, что известно о новом сезоне.
Когда выйдет 3 сезон?
27 июня 2025 года — официальная дата релиза на Netflix. Все эпизоды, вероятно, выйдут одновременно, как в предыдущих сезонах. Съёмки второго и третьего сезонов прошли подряд, поэтому долго ждать не придётся.
Трейлер и тизеры: что показали
Официального трейлера пока нет. Но фанаты заметили спойлер в тизере после титров 2 сезона. Робот Ён Хи (из игры «Красный свет, зеленый свет») появилась с «бойфрендом» Чхоль Су. Возможно, он станет новым «судьёй» в играх.
Кто вернётся в актёрском составе?
Спойлеры! Если вы не смотрели 2 сезон, пропустите этот раздел.
- Ли Чжон Джэ — Сон Ги Хун, главный герой, жаждущий мести.
- Ли Бён Хун — Хван Ин Хо (Фронтмен), раскрывший своё лицо в финале.
- Ви Ха Джун — Хван Джун Хо, брат Фронтмена, ищущий остров с играми.
Также ожидаются: Кан Хэ Нуль, Чо Ю Ри, Пак Сон Хун и другие. Но в «Игре в кальмара» никто не застрахован от смерти — состав может измениться.
Сюжет 3 сезона: прогнозы и спойлеры
Осторожно! Детали из 2 сезона.
Финал второго сезона оставил больше вопросов, чем ответов:
- Ги Хун провалил восстание. Его друг Чон Бэ погиб от рук Фронтмена, чья личность раскрылась.
- Джун Хо ищет остров, но его помощник оказался предателем.
- Тизер с роботами намекает на новые смертельные игры.
Создатель сериала Хван Дон Хёк в интервью MSN объяснил:
«Ги Хун будет раздавлен чувством вины. Но это лишь начало его новой арки».
Актёр Ли Джон Джэ (Ги Хун) предположил:
«Он может потерять надежду, стать мстительным или даже обратиться против других игроков».
Что будет после 3 сезона?
Основная сага завершится, но франшиза продолжит жить. Хван Дон Хёк планирует:
- Спин-оффы о событиях между сезонами. Например, чем занимался Фронтмен три года.
- Сатирический сериал о создании шоу внутри Netflix (рабочее название — «Лучшее шоу на планете»).
- Реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» уже вышло в 2023 году. Второй сезон в разработке.
Почему стоит ждать 3 сезон?
- Рекордный хит Netflix: 1,65 млрд часов просмотров за первый сезон.
- Новые игры и роботы — тизеры обещают неожиданные повороты.
- Эмоциональный финал для Ги Хуна: месть, поражение или искупление?
Совет: пересмотрите 2 сезон перед премьерой. Обратите внимание на сцену после титров — она важна для понимания будущего сюжета.
Заключение
«Игра в кальмара 3» станет финалом главной саги, но вселенная шоу продолжит расширяться. Дата выхода — 27 июня 2025 года. Готовьтесь к новым играм, неожиданным смертям и эмоциональным развязкам. А пока следите за новостями: трейлер может появиться в любой момент.
Источник — techradar