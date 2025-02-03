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«Игра в кальмара» 3 сезон: всё о финале главной саги Netflix

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Владислав Ильин Владислав Ильин
03.02.2025

Финал самого популярного сериала Netflix приближается. «Игра в кальмара 3» выйдет в 2025 году — и завершит историю, покорившую миллионы зрителей. Рассказываем, что известно о новом сезоне.

Когда выйдет 3 сезон?

27 июня 2025 года — официальная дата релиза на Netflix. Все эпизоды, вероятно, выйдут одновременно, как в предыдущих сезонах. Съёмки второго и третьего сезонов прошли подряд, поэтому долго ждать не придётся.

Трейлер и тизеры: что показали

Официального трейлера пока нет. Но фанаты заметили спойлер в тизере после титров 2 сезона. Робот Ён Хи (из игры «Красный свет, зеленый свет») появилась с «бойфрендом» Чхоль Су. Возможно, он станет новым «судьёй» в играх.

Кто вернётся в актёрском составе?

Спойлеры! Если вы не смотрели 2 сезон, пропустите этот раздел.

  • Ли Чжон Джэ — Сон Ги Хун, главный герой, жаждущий мести.
  • Ли Бён Хун — Хван Ин Хо (Фронтмен), раскрывший своё лицо в финале.
  • Ви Ха Джун — Хван Джун Хо, брат Фронтмена, ищущий остров с играми.

Также ожидаются: Кан Хэ Нуль, Чо Ю Ри, Пак Сон Хун и другие. Но в «Игре в кальмара» никто не застрахован от смерти — состав может измениться.

Сюжет 3 сезона: прогнозы и спойлеры

Осторожно! Детали из 2 сезона.

Финал второго сезона оставил больше вопросов, чем ответов:

  1. Ги Хун провалил восстание. Его друг Чон Бэ погиб от рук Фронтмена, чья личность раскрылась.
  2. Джун Хо ищет остров, но его помощник оказался предателем.
  3. Тизер с роботами намекает на новые смертельные игры.

Создатель сериала Хван Дон Хёк в интервью MSN объяснил:

«Ги Хун будет раздавлен чувством вины. Но это лишь начало его новой арки».

Актёр Ли Джон Джэ (Ги Хун) предположил:

«Он может потерять надежду, стать мстительным или даже обратиться против других игроков».

Что будет после 3 сезона?

Основная сага завершится, но франшиза продолжит жить. Хван Дон Хёк планирует:

  • Спин-оффы о событиях между сезонами. Например, чем занимался Фронтмен три года.
  • Сатирический сериал о создании шоу внутри Netflix (рабочее название — «Лучшее шоу на планете»).
  • Реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» уже вышло в 2023 году. Второй сезон в разработке.

Почему стоит ждать 3 сезон?

  • Рекордный хит Netflix: 1,65 млрд часов просмотров за первый сезон.
  • Новые игры и роботы — тизеры обещают неожиданные повороты.
  • Эмоциональный финал для Ги Хуна: месть, поражение или искупление?

Совет: пересмотрите 2 сезон перед премьерой. Обратите внимание на сцену после титров — она важна для понимания будущего сюжета.

Заключение

«Игра в кальмара 3» станет финалом главной саги, но вселенная шоу продолжит расширяться. Дата выхода — 27 июня 2025 года. Готовьтесь к новым играм, неожиданным смертям и эмоциональным развязкам. А пока следите за новостями: трейлер может появиться в любой момент.

Источник — techradar

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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