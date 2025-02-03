«Игра в кальмара» 3 сезон: всё о финале главной саги Netflix

Финал самого популярного сериала Netflix приближается. «Игра в кальмара 3» выйдет в 2025 году — и завершит историю, покорившую миллионы зрителей. Рассказываем, что известно о новом сезоне.

Когда выйдет 3 сезон?

27 июня 2025 года — официальная дата релиза на Netflix. Все эпизоды, вероятно, выйдут одновременно, как в предыдущих сезонах. Съёмки второго и третьего сезонов прошли подряд, поэтому долго ждать не придётся.

Трейлер и тизеры: что показали

Официального трейлера пока нет. Но фанаты заметили спойлер в тизере после титров 2 сезона. Робот Ён Хи (из игры «Красный свет, зеленый свет») появилась с «бойфрендом» Чхоль Су. Возможно, он станет новым «судьёй» в играх.

Кто вернётся в актёрском составе?

Спойлеры! Если вы не смотрели 2 сезон, пропустите этот раздел.

Ли Чжон Джэ — Сон Ги Хун, главный герой, жаждущий мести.

— Сон Ги Хун, главный герой, жаждущий мести. Ли Бён Хун — Хван Ин Хо (Фронтмен), раскрывший своё лицо в финале.

— Хван Ин Хо (Фронтмен), раскрывший своё лицо в финале. Ви Ха Джун — Хван Джун Хо, брат Фронтмена, ищущий остров с играми.

Также ожидаются: Кан Хэ Нуль, Чо Ю Ри, Пак Сон Хун и другие. Но в «Игре в кальмара» никто не застрахован от смерти — состав может измениться.

Сюжет 3 сезона: прогнозы и спойлеры

Осторожно! Детали из 2 сезона.

Финал второго сезона оставил больше вопросов, чем ответов:

Ги Хун провалил восстание. Его друг Чон Бэ погиб от рук Фронтмена, чья личность раскрылась. Джун Хо ищет остров, но его помощник оказался предателем. Тизер с роботами намекает на новые смертельные игры.

Создатель сериала Хван Дон Хёк в интервью MSN объяснил:

«Ги Хун будет раздавлен чувством вины. Но это лишь начало его новой арки».

Актёр Ли Джон Джэ (Ги Хун) предположил:

«Он может потерять надежду, стать мстительным или даже обратиться против других игроков».

Что будет после 3 сезона?

Основная сага завершится, но франшиза продолжит жить. Хван Дон Хёк планирует:

Спин-оффы о событиях между сезонами. Например, чем занимался Фронтмен три года.

о событиях между сезонами. Например, чем занимался Фронтмен три года. Сатирический сериал о создании шоу внутри Netflix (рабочее название — «Лучшее шоу на планете»).

о создании шоу внутри Netflix (рабочее название — «Лучшее шоу на планете»). Реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» уже вышло в 2023 году. Второй сезон в разработке.

Почему стоит ждать 3 сезон?

Рекордный хит Netflix : 1,65 млрд часов просмотров за первый сезон.

: 1,65 млрд часов просмотров за первый сезон. Новые игры и роботы — тизеры обещают неожиданные повороты.

— тизеры обещают неожиданные повороты. Эмоциональный финал для Ги Хуна: месть, поражение или искупление?

Совет: пересмотрите 2 сезон перед премьерой. Обратите внимание на сцену после титров — она важна для понимания будущего сюжета.

Заключение

«Игра в кальмара 3» станет финалом главной саги, но вселенная шоу продолжит расширяться. Дата выхода — 27 июня 2025 года. Готовьтесь к новым играм, неожиданным смертям и эмоциональным развязкам. А пока следите за новостями: трейлер может появиться в любой момент.

Источник — techradar