Ищем замену TikTok

Если TikTok окончательно исчезнет, эти платформы готовы занять его место. Рассказываем, куда перейти и чего ждать от конкурентов. После блокировки TikTok соцсети бросились переманивать аудиторию, запуская похожие форматы.

Почти все, кто пытается создать замену TikTok — копируют его главную фишку — бесконечную ленту коротких роликов, которые можно листать вверх. Но есть нюансы: где-то чаще мелькает реклама, где-то контент зависит от вашей истории просмотров, а некоторые платформы удивляют неожиданными ограничениями.

Мы протестировали 8 популярных альтернатив. Вот что из этого вышло.

YouTube Shorts

Владелец: Google

Доступны в мобильном приложении через иконку внизу экрана. Ролики до 3 минут (раньше было 60 секунд), автоматически повторяются. Лента формируется на основе ваших предпочтений в YouTube — у меня преобладали клипы из сериалов и кино. Реклама появляется каждые 4-5 свайпов.

Плюсы: Огромная библиотека контента, интеграция с основным аккаунтом YouTube.

Минусы: Меньше оригинальных авторов, много повторного контента.

Видео в X (бывший Twitter)

Владелец: Илон Маск

Вкладка «Видео» пока доступна не всем. В моей ленте сначала доминировали ролики Маска и политика, потом появились спорт и мемы. Автопереход к следующему видео можно отключить. Бесплатно загружать можно ролики до 2 минут 20 секунд, подписчики X Premium — до 4 часов. Реклама — каждые 3-4 видео.

Особенность: Поиск «X videos» в Google может выдать неожиданные результаты — будьте осторожны.

Bluesky Video

Владелец: Bluesky PBC

Новая фишка децентрализованной соцсети. Видео до 60 секунд. В отличие от TikTok, лента начинается с сетки миниатюр — выбирайте ролик вручную. Контент разнообразный: от котиков до политических дискуссий. Рекламы нет, интерфейс минималистичный.

Snapchat Spotlight

Владелец: Snap Inc.

Здесь царят личные видео: DIY-советы, детские праздники, домашние питомцы. Большинство роликов — любительские, без монтажа. Ограничение в 60 секунд иногда игнорируется. Рекламы не замечено, зато есть опция «пожаловаться» или «скрыть подобное».

RedNote (小红书, Xiaohongshu)

Владелец: Китайская компания Xingyin

Популярен среди беглецов из TikTok как «протестная» альтернатива. Контент — кулинарные стримы, уроки китайского, лайфхаки. Запрещены политика и ЛГБТ-темы. Интерфейс переведён на английский, но большинство комментариев — на китайском. Есть опция отправки «подарков» авторам.

Tumblr TV

Владелец: Automattic

Новинка 2025 года: миксует гифки и видео до 30 секунд. В разделе «Рекомендации» попадаются ролики без звука (особенно в категориях вроде «Музыка»). Пока сыровато, но потенциал есть — платформа известна креативным комьюнити.

Другие варианты

Clapper: Позиционируется как «взрослый» аналог на замену TikTok (разрешены курение, алкоголь).

Позиционируется как «взрослый» аналог на замену TikTok (разрешены курение, алкоголь). Triller: Акцент на музыкальные клипы.

Акцент на музыкальные клипы. Loops: Разрабатывается для Fediverse, ищет тестеров.

Выводы по альтернативам TikTok

Пока ни одна платформа не встала полностью на замену TikTok. Как и в случае с Twitter, пользователи и авторы разбредаются по разным сервисам. YouTube Shorts и Instagram Reels — самые близкие по функционалу, Bluesky и RedNote — для экспериментаторов. Выбор зависит от ваших целей: ищите развлечения, самовыражение или нишевый контент.

А вы уже пробовали эти платформы? Делитесь опытом в комментариях!

*Facebook и Instagram, продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.

Источник — theverge