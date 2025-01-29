Ищем замену TikTok

Если TikTok окончательно исчезнет, эти платформы готовы занять его место. Рассказываем, куда перейти и чего ждать от конкурентов. После блокировки TikTok соцсети бросились переманивать аудиторию, запуская похожие форматы.
Почти все, кто пытается создать замену TikTok — копируют его главную фишку — бесконечную ленту коротких роликов, которые можно листать вверх. Но есть нюансы: где-то чаще мелькает реклама, где-то контент зависит от вашей истории просмотров, а некоторые платформы удивляют неожиданными ограничениями.
Мы протестировали 8 популярных альтернатив. Вот что из этого вышло.
YouTube Shorts
Владелец: Google
Доступны в мобильном приложении через иконку внизу экрана. Ролики до 3 минут (раньше было 60 секунд), автоматически повторяются. Лента формируется на основе ваших предпочтений в YouTube — у меня преобладали клипы из сериалов и кино. Реклама появляется каждые 4-5 свайпов.
Плюсы: Огромная библиотека контента, интеграция с основным аккаунтом YouTube.
Минусы: Меньше оригинальных авторов, много повторного контента.
Видео в X (бывший Twitter)
Владелец: Илон Маск
Вкладка «Видео» пока доступна не всем. В моей ленте сначала доминировали ролики Маска и политика, потом появились спорт и мемы. Автопереход к следующему видео можно отключить. Бесплатно загружать можно ролики до 2 минут 20 секунд, подписчики X Premium — до 4 часов. Реклама — каждые 3-4 видео.
Особенность: Поиск «X videos» в Google может выдать неожиданные результаты — будьте осторожны.
Bluesky Video
Владелец: Bluesky PBC
Новая фишка децентрализованной соцсети. Видео до 60 секунд. В отличие от TikTok, лента начинается с сетки миниатюр — выбирайте ролик вручную. Контент разнообразный: от котиков до политических дискуссий. Рекламы нет, интерфейс минималистичный.
Snapchat Spotlight
Владелец: Snap Inc.
Здесь царят личные видео: DIY-советы, детские праздники, домашние питомцы. Большинство роликов — любительские, без монтажа. Ограничение в 60 секунд иногда игнорируется. Рекламы не замечено, зато есть опция «пожаловаться» или «скрыть подобное».
RedNote (小红书, Xiaohongshu)
Владелец: Китайская компания Xingyin
Популярен среди беглецов из TikTok как «протестная» альтернатива. Контент — кулинарные стримы, уроки китайского, лайфхаки. Запрещены политика и ЛГБТ-темы. Интерфейс переведён на английский, но большинство комментариев — на китайском. Есть опция отправки «подарков» авторам.
Tumblr TV
Владелец: Automattic
Новинка 2025 года: миксует гифки и видео до 30 секунд. В разделе «Рекомендации» попадаются ролики без звука (особенно в категориях вроде «Музыка»). Пока сыровато, но потенциал есть — платформа известна креативным комьюнити.
Другие варианты
- Clapper: Позиционируется как «взрослый» аналог на замену TikTok (разрешены курение, алкоголь).
- Triller: Акцент на музыкальные клипы.
- Loops: Разрабатывается для Fediverse, ищет тестеров.
Выводы по альтернативам TikTok
Пока ни одна платформа не встала полностью на замену TikTok. Как и в случае с Twitter, пользователи и авторы разбредаются по разным сервисам. YouTube Shorts и Instagram Reels — самые близкие по функционалу, Bluesky и RedNote — для экспериментаторов. Выбор зависит от ваших целей: ищите развлечения, самовыражение или нишевый контент.
А вы уже пробовали эти платформы? Делитесь опытом в комментариях!
*Facebook и Instagram, продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.
Источник — theverge