Leica выпустила премиальный проектор для домашнего кинотеатра

Leica представила свой новый проектор для домашнего кинотеатра премиум-класса, который называется Leica Cine Play 1. Этот лазерный проектор впечатляет своим разрешением 4K. ОН способен проецировать изображение на экране размером до 762 см. У него долгий срок службы лазера RGB, который превышает 25 000 часов.

Это действительно яркий проектор: его яркость достигает 3000 ANSI-люмен. А благодаря специальному диапазону масштабирования объектива Leica Summicron вы можете устанавливать его на расстоянии от 165 до 762 см. Внутри используется запатентованная технология обработки изображений от Leica. По словам специалистов компании, эта технология включает уникальные алгоритмы, которые оптимизируют изображение. Они обеспечивают естественную цветопередачу, тонкую градацию цветов и впечатляющий коэффициент контрастности.

Кроме великолепного изображения, у проекта есть и звук: два динамика по 15 Вт обеспечивают качественный звук, а поддержка DTS Virtual:X позволяет интегрировать его в более широкую систему объемного 3D-звучания. В плане подключения Leica Cine Play 1 предлагает множество возможностей. Он поддерживает Apple AirPlay, Bluetooth и Wi-Fi, а также имеет несколько проводных портов, таких как HDMI, USB и Ethernet.

Кроме того, проектор поставляется с потоковой системой VIDAA, которая включает стандартный набор популярных приложений для стриминга, голосовое управление и возможность интеграции с умным домом. Это делает Leica Cine Play 1 разумным выбором среди лучших 4K-проекторов. На сайте компании Leica цена составляет 3795 долларов США. Если вам нужна дополнительная напольная подставка, она обойдется в 495 долларов США.

Источник — techradar