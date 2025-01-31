Симу Лю из Marvel хочет возродить экранизацию Sleeping Dogs

В 2017 году студия анонсировала экранизацию культовой игры Sleeping Dogs с Донни Йеном в главной роли. Однако через год проект застопорился, а в январе 2025-го актер подтвердил его закрытие.

Йен вложил личные средства и годы работы, но столкнулся с «голливудскими реалиями». Его разочарование стало ударом для фанатов, мечтавших увидеть историю триад на большом экране.

Симу Лю вступает в игру: новый шанс для фильма

Надежда вернулась, когда Симу Лю («Шан-Чи») ответил фанату в Twitter. Он заявил: «Работаю с правообладателями, чтобы перенести Sleeping Dogs в кино».

Ранее проект считался мертвым, но инициатива Лю вдохнула в него жизнь. Детали пока неизвестны: получит ли актер права или найдет альтернативный путь.

Sleeping Dogs: почему игра заслуживает экранизации?

Вышедшая в 2012 году, игра погружает в криминальный мир Гонконга. Детектив Вэй Шень внедряется в триады, балансируя между законом и преступностью.

Проект получил 8/10 от IGN и любовь миллионов. Но сиквелов не последовало, что делает фильм шансом возродить франшизу.

Что дальше? Будущее проекта под вопросом

Пока рано говорить об успехе усилий Лю. Поклонникам остается следить за новостями и верить в его упорство.

Сможет ли актер повторить успех «Шан-Чи» в новом амплуа? Время покажет. А пока Sleeping Dogs остается жемчужиной, ждущей своего часа.

Источник — ign.com