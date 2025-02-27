Начались продажи планшета HONOR Pad V9 с AI-технологиями

С 26 февраля в России стартовали продажи нового планшета HONOR Pad V9. Он позиционируется как устройство для работы, учебы, творчества и развлечений. Особое внимание уделено новым функциям на основе искусственного интеллекта. HONOR Pad V9 открывает новую линейку Pad V, нацеленную на тех, кому нужны расширенные возможности и инструменты искусственного интеллекта.

Этот планшет может похвастаться высокой производительностью благодаря процессору Dimensity 8350 Elite. HONOR Pad V9 оснащен качественным 11,5-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим плавное и четкое изображение. Частоту обновления экрана можно при необходимости уменьшить для экономии заряда батареи.

Несмотря на большой экран, планшет остается тонким и легким, а его конструкция отличается повышенной прочностью. Пользователи могут приобрести как сам планшет, так и расширенный комплект с чехлом и стилусом Magic-Pencil 3-го поколения.

HONOR Pad V9 получил IPS-экран с тонкими рамками, что позволило сохранить компактные размеры. Экран отображает 1,07 миллиарда цветов, охватывает цветовую палитру DCI-P3 и обладает яркостью 500 нит, что обеспечивает яркое и насыщенное изображение при любом освещении. Для защиты зрения предусмотрены технологии динамической яркости, циркадный ночной экран и AI-дефокус. Мощная аудиосистема с 8 динамиками и поддержкой пространственного звука дополняет качественное изображение.

Конфигурация памяти 8 + 256 ГБ позволяет хранить все необходимые файлы и эффективно работать в многозадачном режиме с использованием инструментов MagicOS 9 для управления окнами и разделения экрана. Обновленная операционная система MagicOS 9 на базе Android 15 предлагает улучшенные приложения HONOR Заметки и HONOR Документы.

Новые AI-инструменты:

Распознавание рукописных формул.

Преобразование речи в текст с переводом в реальном времени и разделением голосов спикеров.

Создание итогов встречи с использованием искусственного интеллекта.

Функция AI-ластик.

Magic Portal для распознавания и перемещения контента между приложениями.

Аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Полного заряда хватает на 13,5 часов просмотра видео, 7,2 часа игр, 16,7 часа общения в социальных сетях или 40 часов прослушивания музыки. Быстрая зарядка HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт позволяет быстро восполнить заряд.

HONOR Pad V9 доступен в белом и сером цветах по цене 46 990 рублей. Комплект с чехлом и стилусом Magic-Pencil 3 обойдется в 59 990 рублей. С 26 февраля по 10 марта действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок при покупке HONOR Pad V9, а также скидка 8000 рублей и наушники в подарок при покупке комплекта с аксессуарами.