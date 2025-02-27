Представлены Xiaomi Buds 5 Pro: наушники с Wi-Fi

Xiaomi только что представила свой новый флагманский телефон 15 Ultra в Китае, и хотя многие ждали его выхода, не меньший интерес вызвали беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro. Самой неожиданной фишкой стала поддержка Wi-Fi – давайте разберемся, что это дает!

Wi-Fi в наушниках? Зачем это нужно?

Слухи о Wi-Fi в наушниках ходили давно, но реализация оказалась даже круче, чем мы думали. Правда, Wi-Fi есть только в одной версии Xiaomi Buds 5 Pro – Phantom Black (призрачный черный). Остальные цвета (титановое золото и снежная гора) поддерживают только Bluetooth. Но зачем вообще Wi-Fi в наушниках, если есть Bluetooth?

Основная проблема беспроводных наушников – потеря качества звука при передаче. Из-за этого сложно передавать аудио высокого разрешения. Но с Wi-Fi в Xiaomi Buds 5 Pro все меняется. Теперь поддерживаются форматы до 96 кГц/24-бит, а скорость передачи данных увеличивается до 4.2 Мбит/с. Этого хватает, чтобы слушать музыку без потерь.

Кроме того, Wi-Fi позволяет использовать технологию Qualcomm XPAN. Она снижает энергопотребление и расширяет зону покрытия, чтобы вы могли слушать музыку без прерываний по всему дому.

Что еще интересного в Xiaomi Buds 5 Pro?

Внутри у наушников двойной ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) и двойной усилитель. Это значит, что наушники могут воспроизводить звук в диапазоне от 15 Гц до 50 кГц. Проще говоря, вы услышите больше деталей в средних и высоких частотах, а басы будут чистыми и отчетливыми.

В наушниках три микрофона, что значительно улучшает активное шумоподавление (ANC). Xiaomi заявляет, что Buds 5 Pro лучше блокируют шум, чем предыдущая модель (4 Pro). А еще они способны подавлять шум ветра до 15 м/с, так что даже в ветреную погоду вас будет отлично слышно.

Управлять наушниками можно двумя способами: касанием и сжатием. Касания отвечают за стандартные функции: регулировку громкости, переключение треков и ответ на звонки. А вот функцию сжатия можно настроить под себя.

Buds 5 Pro защищены от воды и пыли по стандарту IP54. Это значит, что им не страшны брызги и пыль. Время работы от одного заряда составляет 8 часов по Bluetooth и 10 часов по Wi-Fi. С учетом зарядного кейса время работы увеличивается до 40 часов.

Сколько стоят Xiaomi Buds 5 Pro?

Xiaomi Buds 5 Pro доступны в трех цветах: Phantom Black (с Wi-Fi), титановое золото и снежная гора. Версии в белом и золотом цвете стоят 180 долларов, а Phantom Black с Wi-Fi – 205 долларов.

Источник — weibo