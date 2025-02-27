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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Китайский Xiaomi 15 Ultra представили сегодня, глобальная версия уже на подходе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.02.2025
4 Просмотра 0
Китайский Xiaomi 15 Ultra представили сегодня, глобальная версия уже на подходе

Глобальный запуск Xiaomi 15 Ultra состоится совсем скоро – 2 марта на MWC 2025 в Барселоне. Китайскую версию смартфона представили сегодня, и она подтверждает многие слухи о международной модели.

Основные характеристики

Сердцем Xiaomi 15 Ultra является новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объявлены модели с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также накопители на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Устройство оснащено 6,73-дюймовым плоским экраном LTPO AMOLED с разрешением WQHD+ (3200 x 1440). Он имеет четырехкратно изогнутую форму и покрыт изогнутым стеклом. Также экран имеет адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Рамка телефона остается плоской.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 18 Вт.

Камеры Xiaomi 15 Ultra

Одной из главных особенностей является большой модуль камеры на задней панели. Он включает в себя четыре камеры: три по 50 Мп и одну на 200 Мп.

Китайский Xiaomi 15 Ultra камеры

Основная 50-мегапиксельная камера оснащена 1-дюймовым сенсором Sony, диафрагмой f/1.63 и оптической стабилизацией изображения (OIS). Вторая 50-мегапиксельная камера – это телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 70 мм, также с OIS.

Третья 50-мегапиксельная камера – сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 115 градусов. Наконец, 200-мегапиксельная телеобъективная камера использует перископическую конструкцию с сенсором размером 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/2.6. Для селфи установили 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Варианты расцветок

Китайская версия Xiaomi 15 Ultra предлагается в четырех цветах: черном, белом, хроме и зеленом/серебристом. Хромированная модель получили металлические и черные тона с черной веганской кожей, а зелено-серебристая версия использует зеленую веганскую кожу.

Китайский Xiaomi 15 Ultra расцветки

Ожидается, что международная версия Xiaomi 15 Ultra сохранит большинство характеристик, хотя некоторые различия все же возможны. Они могут касаться цветовых вариантов, характеристик аккумулятора и других деталей. На мировом рынке он будет представлен в черном, белом и серебристом цветах.

Источник — weibo

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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