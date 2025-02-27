Китайский Xiaomi 15 Ultra представили сегодня, глобальная версия уже на подходе

Глобальный запуск Xiaomi 15 Ultra состоится совсем скоро – 2 марта на MWC 2025 в Барселоне. Китайскую версию смартфона представили сегодня, и она подтверждает многие слухи о международной модели.

Основные характеристики

Сердцем Xiaomi 15 Ultra является новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объявлены модели с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также накопители на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Устройство оснащено 6,73-дюймовым плоским экраном LTPO AMOLED с разрешением WQHD+ (3200 x 1440). Он имеет четырехкратно изогнутую форму и покрыт изогнутым стеклом. Также экран имеет адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Рамка телефона остается плоской.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 18 Вт.

Камеры Xiaomi 15 Ultra

Одной из главных особенностей является большой модуль камеры на задней панели. Он включает в себя четыре камеры: три по 50 Мп и одну на 200 Мп.

Основная 50-мегапиксельная камера оснащена 1-дюймовым сенсором Sony, диафрагмой f/1.63 и оптической стабилизацией изображения (OIS). Вторая 50-мегапиксельная камера – это телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 70 мм, также с OIS.

Третья 50-мегапиксельная камера – сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 115 градусов. Наконец, 200-мегапиксельная телеобъективная камера использует перископическую конструкцию с сенсором размером 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/2.6. Для селфи установили 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Варианты расцветок

Китайская версия Xiaomi 15 Ultra предлагается в четырех цветах: черном, белом, хроме и зеленом/серебристом. Хромированная модель получили металлические и черные тона с черной веганской кожей, а зелено-серебристая версия использует зеленую веганскую кожу.

Ожидается, что международная версия Xiaomi 15 Ultra сохранит большинство характеристик, хотя некоторые различия все же возможны. Они могут касаться цветовых вариантов, характеристик аккумулятора и других деталей. На мировом рынке он будет представлен в черном, белом и серебристом цветах.

Источник — weibo