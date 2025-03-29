ChatGPT хорошо справляется с дегустацией шоколадного пирожного

ChatGPT от OpenAI находит широкое применение, от помощи в учебе и научных исследованиях до разработки лекарств. Пользователи также любят его за создание изображений в стиле Ghibli, что, в последнее время, привело к высокой нагрузке на GPU OpenAI. Следующей областью применения ChatGPT может стать пищевая промышленность.

В частности, чат-бот на основе искусственного интеллекта может ускорить сенсорное тестирование брауни (шоколадное пирожное) и разработку новых вкусов. Недавнее исследование ученых из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне показало потенциал ChatGPT как сенсорного дегустатора для различных видов брауни.

Новая роль ChatGPT в пищевой промышленности

В пищевой промышленности данное направление играет важную роль. Сенсорная оценка, также известная как органолептика, изучает влияние продуктов питания на чувства человека, такие как вкус, запах, зрение, осязание, текстура и даже звук. Она также связана с эмоциональным восприятием вкуса продукта.

Сенсорную оценку обычно проводят эксперты и случайные дегустаторы, чтобы проверить, готов ли продукт к выпуску, приятен ли его аромат и нужно ли корректировать вкус. Оцениваются также эмоции пользователей, такие как доверие, радость, гнев, удовольствие или отвращение, чтобы создать полный сенсорный профиль продукта.

Этот процесс занимает много времени и требует больших затрат. Поэтому возникла идея использовать ChatGPT для проведения такой оценки. Дамир Торрико, доцент кафедры пищевых наук и питания человека института, протестировал ChatGPT, задав ему вопросы о 15 различных рецептах брауни для сенсорной оценки.

Ответы ChatGPT были похожи на ответы экспертов-людей, демонстрируя «поведенческое сходство с типичными реакциями потребителей». Он оценивал рецепты по шкале от 1 до 10, а также оценивал эмоции, такие как страх, удивление, радость и грусть.

Ускорение процессов, а не замена людей

Цель исследования состоит не в том, чтобы заменить дегустаторов, а в том, чтобы помочь ученым-пищевикам и другим заинтересованным сторонам сузить список рецептов и выбрать наиболее перспективные для дальнейшей оценки экспертами.

Внедрение ChatGPT может сэкономить время и ресурсы. ChatGPT может стать эффективным инструментом предварительного отбора для оценки продукта, значительно ускоряя процесс сенсорного анализа. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

Согласно анализу экспертов, ответы ChatGPT в основном были положительными, даже для рецептов с необычными ингредиентами. Эксперты отмечают, что ChatGPT, вероятно, демонстрирует такое поведение, чтобы вести себя как человек. Например, один рецепт брауни содержал муку из червей и рыбий жир, а другой — лимонную кислоту, ингредиенты, которые обычно не используются в брауни.

Несмотря на то, что ChatGPT не был полностью точным, он продемонстрировал положительную тенденцию. Эксперты говорят, что модели сенсорной оценки на основе искусственного интеллекта необходимо настроить, чтобы они могли точно описывать более широкий спектр сенсорных эмоций и предоставлять соответствующие отзывы.

Потенциал ChatGPT в пищевой промышленности очевиден. Однако важно, чтобы он не допускал ошибок, подобных тем, что допускает Gemini от Google, например, советовал добавлять клей в пиццу.

Источник — illinois