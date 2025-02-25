Huawei Pocket 3 будет похож на складной iPad mini

Компания Huawei известна своими смелыми экспериментами, и, судя по последним слухам из Китая, они готовят нечто особенное с Huawei Pocket 3. Ожидается, что при раскрытии он будет иметь соотношение сторон 3:2, а размер экрана составит 6,3 дюйма, как у iPad mini.

Размер экрана обложки составит 3,5 дюйма, но его соотношение сторон пока неизвестно. Учитывая, что Pocket 2 был выпущен в феврале прошлого года, Pocket 3 могут представить совсем скоро. Новое соотношение сторон, безусловно, привлечет внимание пользователей.

Huawei Pocket 3 будет работать на HarmonyOS, собственной операционной системе Huawei. Подробные характеристики телефона пока не разглашаются, но, вероятно, скоро появится больше информации. Этот аппарат обещает быть интересным, и мы будем держать вас в курсе.

Ожидается, что Pocket 3 выпустят в первом квартале 2025 года, возможно, в феврале или марте. Он может получить значительные улучшения дизайна по сравнению с Pocket 2 и напомнит Nova Flip. Также есть информация, что он будет очень тонким, легким и самым маленьким складным устройством.

По слухам, цена Huawei Pocket 3 5G начнется от 100 000 рублей. Вероятно, телефон будет доступен в черном цвете и будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Другие характеристики включают четверную заднюю камеру 50MP + 12MP + 12MP + 2MP, фронтальную камеру 12MP и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Некоторые источники сообщают, что Huawei Pocket 3 представят во время китайского Праздника Весны.