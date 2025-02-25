Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Huawei Pocket 3 будет похож на складной iPad mini
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Huawei Pocket 3 будет похож на складной iPad mini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.02.2025
4 Просмотра 0
Huawei Pocket 3 будет похож на складной iPad mini

Компания Huawei известна своими смелыми экспериментами, и, судя по последним слухам из Китая, они готовят нечто особенное с Huawei Pocket 3. Ожидается, что при раскрытии он будет иметь соотношение сторон 3:2, а размер экрана составит 6,3 дюйма, как у iPad mini.

Размер экрана обложки составит 3,5 дюйма, но его соотношение сторон пока неизвестно. Учитывая, что Pocket 2 был выпущен в феврале прошлого года, Pocket 3 могут представить совсем скоро. Новое соотношение сторон, безусловно, привлечет внимание пользователей.

Huawei Pocket 3 будет работать на HarmonyOS, собственной операционной системе Huawei. Подробные характеристики телефона пока не разглашаются, но, вероятно, скоро появится больше информации. Этот аппарат обещает быть интересным, и мы будем держать вас в курсе.

Ожидается, что Pocket 3 выпустят в первом квартале 2025 года, возможно, в феврале или марте. Он может получить значительные улучшения дизайна по сравнению с Pocket 2 и напомнит Nova Flip. Также есть информация, что он будет очень тонким, легким и самым маленьким складным устройством.

По слухам, цена Huawei Pocket 3 5G начнется от 100 000 рублей. Вероятно, телефон будет доступен в черном цвете и будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Другие характеристики включают четверную заднюю камеру 50MP + 12MP + 12MP + 2MP, фронтальную камеру 12MP и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Некоторые источники сообщают, что Huawei Pocket 3 представят во время китайского Праздника Весны.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.