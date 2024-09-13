Apple Intelligence будет недоступен для двух миллиардов человек

Предварительные заказы на iPhone 16 уже начались, и тысячи поклонников Apple по всему миру стремятся приобрести новый iPhone через интернет-магазин компании.

В этом году главным обновлением для яблочных устройств станет Apple Intelligence — набор передовых функций искусственного интеллекта, который появится на iPhone, iPad и Mac.

Ограничения в доступности Apple Intelligence

Однако два крупных региона с населением почти два миллиарда человек не смогут воспользоваться Apple Intelligence. Apple не будет внедрять эту функцию в Европейском Союзе, материковом Китае и, скорее всего, в России.

Европейский Союз

Ситуация с ИИ от Apple в ЕС осложнена Законом о цифровых рынках (DMA), который препятствует запуску функции. Apple объясняет это «нормативными неопределенностями», вызванными DMA. Apple Intelligence будет заблокирован, если Apple ID зарегистрирован в ЕС и пользователь физически находится в этом регионе.

Материковый Китай

В материковом Китае ситуация ещё строже. iPhone, приобретённые в этом регионе, не смогут использовать ИИ-функции Apple нигде в мире. Аналогично, устройства, купленные за пределами Китая, не смогут использовать эту функцию при нахождении в материковом Китае. Это связано с требованиями китайского правительства в отношении чат-ботов на основе ИИ.

Временные решения и ограничения

Пользователи могут временно изменить язык устройства и Siri на поддерживаемый язык (например, американский английский) для использования Apple Intelligence за пределами ЕС. Однако изменение региона Apple ID не является приемлемым решением, так как это приведёт к аннулированию всех подписок и доступа к приобретённым приложениям.

Источник — techradar.com