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Американская модель HMD Barbie Phone имеет лучшие характеристики, чем глобальный вариант

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.08.2024
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Американская модель HMD Barbie Phone имеет лучшие характеристики, чем глобальный вариант

Компания HMD Global в сотрудничестве с Mattel, создателем легендарных кукол Барби, недавно представила новый мобильный телефон на выставке MWC 2024. Несколько дней назад стало известно, что устройство готово к запуску на рынок. В ассортименте HMD появились две версии Barbie Phone: одна для международного рынка и другая специально для покупателей в США.

Оба варианта телефона внешне идентичны, но американская модель выделяется лучшими техническими характеристиками по сравнению с международной. Давайте рассмотрим основные отличия между этими устройствами.

Международная версия HMD Barbie Phone представляет собой модификацию Nokia 2660 Flip в стилистике Барби с ярко выраженными цветовыми акцентами. В то время как американская версия базируется на более мощной модели Nokia 2780 Flip и имеет улучшенные спецификации.

Глобальный вариант оснащен 2,8-дюймовым экраном, процессором Unisoc T-107, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Задняя камера имеет разрешение 0,3 мегапикселя. Телефон поддерживает USB Type-C, Bluetooth 5.0, 4G и оборудован аккумулятором на 1450 мАч. Операционная система S30, использовавшаяся HMD и Nokia с 2013 года, лежит в основе устройства, которое также дополнено темой и иконками в стиле Барби.

Американская версия HMD Barbie Phone значительно мощнее благодаря процессору Qualcomm 215 и работает на интерфейсе KaiOS 3.1, также оформленном в тематике Барби. Телефон имеет увеличенный объем оперативной памяти в 512 МБ и встроенной памяти в 4 ГБ. Задняя камера с разрешением 5 мегапикселей значительно превосходит VGA-камеру международной модели. Дополнительные преимущества американской версии включают Wi-Fi и A-GPS, отсутствующие у международного аналога. Обе модели также оборудованы дополнительным 1,7-дюймовым QQVGA-дисплеем на внешней стороне.

HMD Barbie Phone был официально выпущен в США 28 августа и доступен для покупки у ритейлеров Vodafone и Argos по цене 99 долларов. Другие желающие приобрести данный телефон смогут сделать это за 129 долларов через официальный интернет-магазин HMD, начиная с октября текущего года.

Источник — androidheadlines.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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