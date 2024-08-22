ASUS представила новые маршрутизаторы и адаптеры WiFI 7

Компания ASUS представила новейшие маршрутизаторы и адаптеры, поддерживающие технологию WiFi 7, на выставке Gamescom. Эти устройства обещают значительно улучшить как проводное, так и беспроводное интернет-соединение благодаря высокой скорости передачи данных и сниженной задержке сигнала.

В ассортименте новинок ASUS есть маршрутизаторы с трехдиапазонной и двухдиапазонной поддержкой, а также адаптер, который сделает высокоскоростной WiFi 7 доступным для всех пользователей. Эти устройства способны обеспечить производительность на 2,4 раза выше по сравнению с WiFi 6 и расширить зону покрытия на 73%.

В серию входят следующие устройства:

ASUS ROG Rapture GT-BE19000

Маршрутизатор предыдущего поколения с поддержкой WiFi 6E заменён на модель с трехдиапазонным WiFi 7 и скоростью до 19 Гбит/с. Устройство также предлагает улучшенную проводную пропускную способность до 31 Гбит/с и множество опций для WAN-соединений. Маршрутизатор поддерживает мобильные модемы 4G LTE и 5G, а также предлагает различные функции для игр и безопасности.

ASUS RT-BE86U

Двухдиапазонный маршрутизатор с поддержкой WiFi 7 и пропускной способностью до 6 Гбит/с, который оснащён четырьмя 2.5G портами и одним 10G LAN портом. Устройство может похвастаться четырехъядерным процессором с частотой 2,6 ГГц, который энергоэффективен и способен обрабатывать интенсивные задачи.

ASUS ROG USB-BE92

Адаптер USB WiFi 7, который предоставляет трехдиапазонное подключение со скоростью до 6500 Мбит/с. Это устройство в 3,6 раза производительнее адаптеров WiFi 6 и поддерживает улучшенную безопасность с WPA3. Адаптер совместим с Windows 10 и 11 и поддерживает подключения USB 3.2 Gen 1×1 Type C и Type A.

Поддержка WiFi 7 ожидается в Windows 11 к концу 2024 года, что сделает новые устройства ASUS важным улучшением для игрового опыта пользователей.

Источник — wccftech.com