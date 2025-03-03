Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Наушники и гарнитуры » HONOR CHOICE Earbuds Clip: обзор наушников или стильного аксессуара?
Наушники и гарнитурыЭлектроника и техникаЯндекс.Маркет

HONOR CHOICE Earbuds Clip: обзор наушников или стильного аксессуара?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.03.2025
9 Просмотров 0
HONOR CHOICE Earbuds Clip обзор наушников

HONOR CHOICE Earbuds Clip — беспроводные наушники с уникальным дизайном и технологиями.

Дизайн. Именно в этой области сегодня сложнее всего выделиться производителям наушников. Практически все ведущие бренды научились делать неплохо звучащие вкладыши по доступной цене. Но что если хочется запомниться? Получить что-то уникальное. Earbuds Clip от HONOR CHOICE, с клипсовой конструкцией, смогут в этом помочь.

Без всякого обзора можно сказать, что выглядят эти наушники круто. Но это еще далеко не все. Как они звучат? Удобна ли эта необычная конструкция в использовании? На все эти и другие вопросы мы ответим в сегодняшнем обзоре.

Мы подробно изучим HONOR CHOICE Earbuds Clip, оценим их сильные и слабые стороны, а в конце сможем дать точную рекомендацию кому они подходят, а кому стоит поискать что-то другое. Дочитайте этот обзор до конца и вы точно сможете сделать правильный выбор.

Характеристики HONOR CHOICE Earbuds Clip

Поддержка кодеков:AAC, SBC
Емкость аккумулятора зарядного кейса:500 мАч
Емкость аккумулятора наушников:45 мАч
Время автономной работы (с учетом кейса):до 36 часов
Время автономной работы (без кейса):до 7 часов
Bluetooth:5.4
Степень влагозащиты:IP54 (наушники)
Зарядка:USB-C

Распаковка и комплектация

Наушники поставляются в фирменной картонной коробке, в которой находится гаджет… и все. Да, комплектация не богатая.

HONOR CHOICE Earbuds Clip коробка
HONOR CHOICE Earbuds Clip в коробке

Дизайн

В линейке наушников HONOR CHOICE Earbuds Clip имеется две расцветки: черная и фиолетовая (наш обзорный образец).

HONOR CHOICE Earbuds Clip кейс стоя

Кейс наушников имеет овальную форму, но этот овал не совсем симметричен, что придает дизайну некую элегантность. Сам кейс выполнен из пластика с блестящим полуматовым покрытием, внешне напоминающим металл. Кейс хорошо лежит в руке, хотя ощущается, что его нижняя часть немного тяжелее. Сборка отличная, люфтов и скрипов нет, крышка открывается четко.

HONOR CHOICE Earbuds Clip зарядный порт

На передней панели находится светодиод. В нижней части размещен порт USB-C, который окантован глянцевой полоской по краю — выглядит стильно. Крышка кейса, как бы раскрывает его на половины, поэтому доставать наушники очень удобно.

Как уже упоминалось, наушники с клипсовой конструкцией пока остаются редкостью. Поэтому «WOW-эффект» начинается, как только вы открываете крышку кейса. Наушники помещены в него дугами вверх, они напоминают две петельки, за которые так и хочется потянуть.

HONOR CHOICE Earbuds Clip кейс открыт

Изогнутая дужка наушников гибкая, сделана из титана и покрыта краской металлик. Два бутона выполнены из хромированного металла, также выглядят великолепно. В одном из бутонов расположен динамик и микрофоны, по форме он напоминает яблоко. Во втором аккумулятор и контакты для зарядки, он похож на фасолину.

HONOR CHOICE Earbuds Clip лежат без кейса 2

Наушники защищены по стандарту IP54, это значит, что они не боятся брызг воды, поэтому их можно смело носить при занятиях спортом и под небольшим дождем.

Использование

HONOR CHOICE Earbuds Clip поддерживают кодеки AAC, SBC, поэтому будут работать как с Android, так и с iOS. Подключение к воспроизводящему устройству происходит быстро. Достаточно только выбрать наушники из списка доступных на вашем смартфоне, ПК и т.п. девайсе. Также их можно использовать с фирменным приложением HONOR AI Space, которое открывает дополнительные возможности для настройки, но это совсем не обязательно.

HONOR CHOICE Earbuds Clip лежат без кейса 3

Вот к чему придется немного привыкнуть, так это надевать наушник на ухо. Принцип крепления клипсовой конструкции отличается от классического форм-фактора. Однако, много времени это не займет, максиму потребуется попрактиковаться в течение первых 5 минут.

Также здесь стоит отметить один важный момент. Наушники сидят на ушах вполне комфортно и можно сказать, что практически не ощущаются. Но у людей с большими ушами, как у меня например, дуги могут загибать ушную раковину. В плане удобства это совсем не раздражает, но вот эстетически, выглядит не очень.

HONOR CHOICE Earbuds Clip лежат без кейса

Управление воспроизведением осуществляется путем касания душки — не супер удобно, но привыкнуть также можно.

Еще надо отметить, что наушники имеют разделение на правый и левый, с соответствующим обозначением на краях бутонов (тех которые похожи на фасолину), но вот разглядеть это обозначение получается не сразу.

Что по звуку?

Сразу стоит отметить, что хотя HONOR CHOICE Earbuds Clip и имеют открытую конструкцию, на качество звука это никак не влияет. Сами по себе наушники достаточно громкие, поэтому их можно спокойно использовать хоть на улице, хоть в помещении. Звук насыщенный, четкий, глубокий, имеет объем и реальный бас. Наушники переваривают все жанры музыки, ограничений тут нет.

HONOR CHOICE Earbuds Clip лежат без кейса 5

С другой стороны, открытая конструкция все же дает о себе знать для окружающих. На высокой громкости, находящиеся неподалеку люди будут отчетливо слушать музыку вместе с вами.

Далее, в приложении HONOR AI Space можно настроить уровень задержки сигнала. Это, как правило, необходимо для мобильного гейминга, но задержка сама по себе не высокая и совсем не ощущается.

HONOR CHOICE Earbuds Clip лежат без кейса 4

Качество связи и звонков стабильное. Нет даже намеков о каких-либо прерываниях сигнала, даже на значительных расстояниях от воспроизводящего устройства. В наушниках можно спокойно ходить по всей квартире или спортзалу.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что наушники будут работать на одном заряде до 7 часов и это действительно так. При прослушивании музыки на высокой громкости они расходовали 14% заряда в час, что даже превышает заявленное время автономности.

Впечатление

HONOR CHOICE Earbuds Clip — это определенно наушники для тех кому важен стиль. Они выглядят очень эффектно и вполне сойдут за модный аксессуар. Вдобавок, несмотря на открытую конструкцию, вы получаете мощный и хороший по качеству звук.

Стоит обратить внимание лишь на размер ваших ушей (наушники лучше будут смотреться на ушах среднего и небольшого размера) и на то, что окружающие могут слышать, то что слушаете вы. Во всем остальном это оригинальное и качественное устройство, которое точно порадует своего владельца.

Где купить

РЕКЛАМА
ООО Яндекс, ИНН 7736207543

HONOR CHOICE Earbuds Clip

HONOR CHOICE Earbuds Clip

HONOR CHOICE Earbuds Clip — стильные и функциональные беспроводные наушники.
СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ
7.8 Общая оценка
Вывод

HONOR CHOICE Earbuds Clip - стильные наушники с отличным звуком для тех кто хочет выделиться из толпы.

Внешний вид
10
Функциональность
7
Качество
8
Цена
6
Плюсы
  • Отличный звук
  • Удобная посадка
  • Стильный дизайн
  • Простая настройка и использование
Минусы
  • Лучше подойдут для ушей среднего и небольшого размера
Добавить ваш отзыв

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Общий рейтинг

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.