HONOR CHOICE Earbuds Clip: обзор наушников или стильного аксессуара?

HONOR CHOICE Earbuds Clip — беспроводные наушники с уникальным дизайном и технологиями.

Дизайн. Именно в этой области сегодня сложнее всего выделиться производителям наушников. Практически все ведущие бренды научились делать неплохо звучащие вкладыши по доступной цене. Но что если хочется запомниться? Получить что-то уникальное. Earbuds Clip от HONOR CHOICE, с клипсовой конструкцией, смогут в этом помочь.

Без всякого обзора можно сказать, что выглядят эти наушники круто. Но это еще далеко не все. Как они звучат? Удобна ли эта необычная конструкция в использовании? На все эти и другие вопросы мы ответим в сегодняшнем обзоре.

Мы подробно изучим HONOR CHOICE Earbuds Clip, оценим их сильные и слабые стороны, а в конце сможем дать точную рекомендацию кому они подходят, а кому стоит поискать что-то другое. Дочитайте этот обзор до конца и вы точно сможете сделать правильный выбор.

Характеристики HONOR CHOICE Earbuds Clip

Поддержка кодеков: AAC, SBC Емкость аккумулятора зарядного кейса: 500 мАч Емкость аккумулятора наушников: 45 мАч Время автономной работы (с учетом кейса): до 36 часов Время автономной работы (без кейса): до 7 часов Bluetooth: 5.4 Степень влагозащиты: IP54 (наушники) Зарядка: USB-C

Распаковка и комплектация

Наушники поставляются в фирменной картонной коробке, в которой находится гаджет… и все. Да, комплектация не богатая.

Дизайн

В линейке наушников HONOR CHOICE Earbuds Clip имеется две расцветки: черная и фиолетовая (наш обзорный образец).

Кейс наушников имеет овальную форму, но этот овал не совсем симметричен, что придает дизайну некую элегантность. Сам кейс выполнен из пластика с блестящим полуматовым покрытием, внешне напоминающим металл. Кейс хорошо лежит в руке, хотя ощущается, что его нижняя часть немного тяжелее. Сборка отличная, люфтов и скрипов нет, крышка открывается четко.

На передней панели находится светодиод. В нижней части размещен порт USB-C, который окантован глянцевой полоской по краю — выглядит стильно. Крышка кейса, как бы раскрывает его на половины, поэтому доставать наушники очень удобно.

Как уже упоминалось, наушники с клипсовой конструкцией пока остаются редкостью. Поэтому «WOW-эффект» начинается, как только вы открываете крышку кейса. Наушники помещены в него дугами вверх, они напоминают две петельки, за которые так и хочется потянуть.

Изогнутая дужка наушников гибкая, сделана из титана и покрыта краской металлик. Два бутона выполнены из хромированного металла, также выглядят великолепно. В одном из бутонов расположен динамик и микрофоны, по форме он напоминает яблоко. Во втором аккумулятор и контакты для зарядки, он похож на фасолину.

Наушники защищены по стандарту IP54, это значит, что они не боятся брызг воды, поэтому их можно смело носить при занятиях спортом и под небольшим дождем.

Использование

HONOR CHOICE Earbuds Clip поддерживают кодеки AAC, SBC, поэтому будут работать как с Android, так и с iOS. Подключение к воспроизводящему устройству происходит быстро. Достаточно только выбрать наушники из списка доступных на вашем смартфоне, ПК и т.п. девайсе. Также их можно использовать с фирменным приложением HONOR AI Space, которое открывает дополнительные возможности для настройки, но это совсем не обязательно.

Вот к чему придется немного привыкнуть, так это надевать наушник на ухо. Принцип крепления клипсовой конструкции отличается от классического форм-фактора. Однако, много времени это не займет, максиму потребуется попрактиковаться в течение первых 5 минут.

Также здесь стоит отметить один важный момент. Наушники сидят на ушах вполне комфортно и можно сказать, что практически не ощущаются. Но у людей с большими ушами, как у меня например, дуги могут загибать ушную раковину. В плане удобства это совсем не раздражает, но вот эстетически, выглядит не очень.

Управление воспроизведением осуществляется путем касания душки — не супер удобно, но привыкнуть также можно.

Еще надо отметить, что наушники имеют разделение на правый и левый, с соответствующим обозначением на краях бутонов (тех которые похожи на фасолину), но вот разглядеть это обозначение получается не сразу.

Что по звуку?

Сразу стоит отметить, что хотя HONOR CHOICE Earbuds Clip и имеют открытую конструкцию, на качество звука это никак не влияет. Сами по себе наушники достаточно громкие, поэтому их можно спокойно использовать хоть на улице, хоть в помещении. Звук насыщенный, четкий, глубокий, имеет объем и реальный бас. Наушники переваривают все жанры музыки, ограничений тут нет.

С другой стороны, открытая конструкция все же дает о себе знать для окружающих. На высокой громкости, находящиеся неподалеку люди будут отчетливо слушать музыку вместе с вами.

Далее, в приложении HONOR AI Space можно настроить уровень задержки сигнала. Это, как правило, необходимо для мобильного гейминга, но задержка сама по себе не высокая и совсем не ощущается.

Качество связи и звонков стабильное. Нет даже намеков о каких-либо прерываниях сигнала, даже на значительных расстояниях от воспроизводящего устройства. В наушниках можно спокойно ходить по всей квартире или спортзалу.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что наушники будут работать на одном заряде до 7 часов и это действительно так. При прослушивании музыки на высокой громкости они расходовали 14% заряда в час, что даже превышает заявленное время автономности.

Впечатление

HONOR CHOICE Earbuds Clip — это определенно наушники для тех кому важен стиль. Они выглядят очень эффектно и вполне сойдут за модный аксессуар. Вдобавок, несмотря на открытую конструкцию, вы получаете мощный и хороший по качеству звук.

Стоит обратить внимание лишь на размер ваших ушей (наушники лучше будут смотреться на ушах среднего и небольшого размера) и на то, что окружающие могут слышать, то что слушаете вы. Во всем остальном это оригинальное и качественное устройство, которое точно порадует своего владельца.

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