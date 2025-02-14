HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini: обзор удивительной колонки

HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini — это портативная колонка, которая удивляет не только размерами.

Мы видели много Bluetooth-колонок. От огромных бум-боксов, до моделей, которые можно поместить в карман куртки. Но HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini нас действительно удивила. Все дело в ее крошечном размере (высота — 75 мм, диаметр — 60 мм).

Даже не начиная обзор, можно точно сказать, что эта колонка не подойдет для организации грандиозной вечеринки. Но она имеет совершенно другое назначение — колонка может обеспечить вас музыкой, там где другие сделать этого не смогут! Ситуаций использования много: от прослушивания музыки на работе за офисным столом, до включения сказок маленькому ребенку. То есть в тех ситуация, где не требуется высокая громкость звука и необходима максимальная компактность.

Однако не стоит считать, что преимущества HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini на этом заканчиваются. В нашем обзоре мы подробно изучим эту колоночку со всех сторон, и расскажем о ее сильных и слабых качествах. Прочитав обзор до конца, вы точно сможете понять подходит вам эта колонка или стоит поискать чего-то другое. И так, мы начинаем!

Характеристики HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini

Размеры: 60 х 60 х 75 мм Вес: 161 г Время автономной работы: до 8 ч Емкость аккумулятора: 800 мАч Тип разъема зарядки: USB Type-C Мощность: 4 Вт Кодеки Bluetooth: AAC, SBC Радиус беспроводной связи: 10 м

Распаковка и комплектация

Колонка поставляется в фирменной коробочке. Внутри она обернута в защитную пленку. В комплекте можно найти ручной шнурок и пару буклетов.

Зарядного адаптера и кабеля в комплекте нет.

Внешний вид

Если в двух словах, то дизайн колонки можно описать, как стильный и лаконичный. Колонка имеет форму цилиндра. Верхняя, бОльшая часть корпуса сделана из металла, нижняя меньшая часть из пластика. К нам на обзор попала модель зеленого цвета, но в линейке также есть варианты в черном или красном исполнении.

В верхней части корпуса расположена решетка динамика, под которой, соответственно, находится сам динамик.

В нижней части находится пассивный излучатель для обеспечения частот басового диапазона. Также на нижней части имеются четыре резиновые ножки, которые позволяют колонке прочно стоять на поверхности без вибраций.

На передней части расположена кнопка питания и световой индикатор. Сзади находится порт USB-C (только для зарядки) и крепление шнурка.

Колонка имеет матовое покрытие. Отличить пластиковую часть от металлической можно только при близком рассмотрении. Не в последнюю очередь стоит отметить наличие защиты по стандарту IPX5. Это говорит о том, что колонке не страшно попадание струи воды под давлением, но полностью погружать ее в воду нельзя. Также будьте аккуратны с ней на пляже, защита от пыли и мелких частиц только базовая.

Звук и использование

Колонка подключается к воспроизводящему устройству очень просто. Для этого ее необходимо включить, после чего найти в списке доступных устройств. На самой колонке нет никаких органов управления, поэтому управлять воспроизведением можно только с телефона, планшета или другого устройства, к которому вы ее подключите.

Кроме того, в документации указано, что она может работать с фирменным приложением HONOR AI Space. Однако, нам не удалось подключить ее таким способом. С другой стороны, простого подключения по Bluetooth, вполне достаточно. Также колонку можно использовать как с iPhone, так и с любым устройством на Android или Windows.

Хотите верьте, хотите нет, но HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini может звучать. Даже несмотря на свои крохотные размеры, колонка выдает достаточно качественный и громкий звук, который может заполнить небольшую комнату. Если во вступление к обзору мы писали, что эта колонка не подходит для вечеринок, то это не совсем так. Она действительно громкая, с учетом своего размера конечно-же. То есть если вы расположите колонку перед собой на столе, то для комфортного прослушивания потребуется не более 25% громкости.

Колонка также имеет встроенный микрофон, поэтому ее можно использовать для звонков. Связь с воспроизводящим устройством обеспечивается соединением по Bluetooth 5.4. Во время тестирования каких-либо прерываний или сбоев связи замечено не было.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что время автономной работы HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini составляет до 8 часов. Это вполне возможно, но только если слушать колонку на небольшой громкости.

При использовании на громкости чуть выше 50%, времени работы должно хватить где-то на 4 часа. Но если вам требуется работа колонки в течении всего дня, то у нас хорошие новости — ее можно использовать во время зарядки!

Впечатление

HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini — это удивительно маленькая и удивительно громкая колонка. Она справится там, где другие будут неуместны или избыточны. Берите ее с собой куда угодно, слушайте музыку, разговаривает по телефону; эта колонка, что называется: «только для вас».

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