Tronsmart Sounfii Q20S: обзор полноразмерных наушников

Сильный звук и полное погружение. Вот, что мы ждем от полноразмерных закрытых наушников. И как раз сегодня у нас на обзоре именно такая модель — Tronsmart Sounfii Q20S.

Наушники с претензией на высокое качество звука, активное шумоподавление и продолжительное время автономной работы. Все это и даже больше нам обещает производитель. Мы решили подтвердить или опровергнуть эти заявления, поэтому взяли Sounfii Q20S на обзор.

Мы рассмотрим их качества, как с точки зрения эргономики и внешнего вида, так и звучания, времени автономной работы и удобства использования на протяжении длительного времени. Если вы сейчас как раз ищете подходящие беспроводные полноразмерные наушники для себя, прочитайте этот обзор до конца. Вы сможете понять подходит эта модель вам или стоит поискать что-то другое.

Но, забегая немного вперед, можно сказать, что мы не в первый раз сталкиваемся с техникой Tronsmart и разочаровать она нас пока ни разу не смогла. Посмотрим, что будет на этот раз. И так, веред, начинаем!

Характеристики Tronsmart Sounfii Q20S

Подключение: Aux-вход / беспроводное Bluetooth: 5.3 Диапазон беспроводной связи: 15 м Рейтинг IP: IPX4 Время автономной работы: до 60 часов (при громкости 50% и без ANC) Время зарядки: 2,5 часов Вес: 249 г

Распаковка и комплектация

Tronsmart Sounfii Q20S поставляются в фирменной картонной коробке. Её дизайн схож с коробками других продуктов бренда, с отличительной оранжевой петелькой сверху. Сами наушники довольно хорошо упакованы в пластиковый пенал и обернуты защитной пленкой.

Комплектация небогатая. Наушники и пара проводков (USB-C для зарядки и AUX для проводного подключения).

Внешний вид и удобство

Наушники выглядят стильно. Это сразу бросается в глаза после того как достаешь их из коробки. Округлые формы и немного острые грани придают их внешнему виду премиальности. Похожие формы можно встретить у более дороги моделей люксовых брендов. Называть мы их конечно-же не будем.

Пластик приятный на ощупь. Амбушюры и центральная часть оголовья выполнены и бархатистого кожзама. Причем на оголовье он используется по кругу. Чаши наушников вращаются на 90 градусов в одном направлении и складываются во внутрь. Отличное решение для переноски в сумке, рюкзаке или кармане.

На правой чаше находятся кнопки управления (вкл/выкл, регулировка громкости, ANC) и вход AUX. Кнопки механически, поэтому с их поиском «вслепую» и нажатием проблем нет — спасибо за это! На внешней стороне каждой чаши размещен логотип Tronsmart, на боковых частях оголовья нанесено название бренда. Все выглядит очень хорошо.

Посадка регулируется классическим способом — оголовье раздвигается при необходимости. Наушники плотно сидят на голове, в целом посадка удобная. Но примерно через час уши начинают греться, какого-либо иного дискомфорта замечено не было.

Кроме того, наушники защищены по стандарту IPX4. То есть они не пострадают от попадания брызг, но погружать в воду их нельзя. Можно попасть под небольшой дождь или использовать во время интенсивных тренировок. Защиты от мелких частиц (пыли, песка) нет. Будьте с ними аккуратны на пляже.

Подключение и звук

Tronsmart Sounfii Q20S мгновенно подключаются по Bluetooth к любому воспроизводящему устройству кроме техники Apple, так как поддерживается только кодек SBC. Также наушники поддерживают воспроизведение аудио высокого разрешения Hi-Res, но только при проводном соединении.

Мы рекомендуем использовать Sounfii Q20S с фирменным приложением Tronsmart. Там можно удобно регулировать уровни шумоподавления, громкость и эквалайзер.

Беспроводная связь обеспечивается подключением через Bluetooth 5.3. Все работает стабильно, без прерываний даже на большом удалении от воспроизводящего устройства. Задержек как будто бы нет совсем.

Касаемо звука. Он очень приличный, учитывая стоимость наушников. Кроме того весьма эффективно настраивается эквалайзером. Громкости будет достаточно для большинства ситуаций. Наушники достаточно громкие, но не чересчур. Чувствуется забота Tronsmart о слухе меломанов.

Для тестирования в основном использовалось беспроводное соединение и Яндекс Музыка — наиболее вероятный сценарий для большинства пользователей. Качество звука ожидаемо лучше без включенного ANC. Но активное шумоподавление здесь реально работает, плюс можно регулировать его уровень через приложение. Поэтому: слушайте музыку дома без ANC, в шумных местах смело его активируйте.

Sounfii Q20S отлично справляются со сложными жанрами музыки, такими как, например death core. Звук не превращается в кашу. Все инструменты разборчиво слышны, фатальных искажений нет. Поп, Хип-хоп, электроника звучат также замечательно. Кроме того, надеюсь, что аудиофилы не будут читать этот обзор, потому что после следующего предложения они начнут меня выслеживать чтобы убить, но я рискну. Sounfii Q20S способны воспроизводить даже джаз на весьма достойном уровне!

С проводным соединением тоже все ок. Вот только при прослушивании Hi-Res: 24-bit/44100 Hz особого отличия в качестве звука от беспроводного соединения я не заметил.

Время автономной работы

Производитель заявляет о 60 часах работы на одном заряде при уровне громкости 50% и отключенном шумоподавлении. Точно проверить это сложно.

Однако во время тестирования, при непрерывном прослушивании в течении 2 часов, на уровне громкости близком к максимальному и включенном ANC, наушники потеряли 10 % заряда. Что само по себе уже очень хорошо. Полная зарядка занимает около 2,5 часов, использовать наушники во время этого не получится.

Впечатление

Tronsmart Sounfii Q20S — честные наушники. Они предлагают максимум за свою цену: хорошее звучание, эффективное шумоподавление, продолжительное время автономной работы, удобную посадку. Что еще можно желать за 49 долларов?

Из минусов можно отметить, что они немного нагревают уши, но это совсем не критично и в целом зависит от окружающей температуры. Больше придраться вроде бы не к чему. Можно смело рекомендовать их к покупке, если вы ищите полноразмерные наушники по невысокой цене.

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