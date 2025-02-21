HONOR CHOICE Kids Watch Plus: обзор детских часов

HONOR CHOICE Kids Watch Plus — умные часы, которые нужны не только каждому ребенку, но и его родителям. И вот почему.

Вы тоже волнуетесь каждый раз, когда отпускаете своего ребенка гулять? Когда ваш ребенок не берет трубку телефона, находясь в гостях у друга или подруги? Нехорошие мысли в голову приходят моментально. А если мы вам скажем, что решить все эти проблемы и уменьшить свою тревожность можно при помощи всего одного гаджета — детских умных часов. И как раз сегодня у нас на обзоре такое устройство.

HONOR CHOICE Kids Watch Plus — это детские умные часы, которые имеют практически исчерпывающий список функций для детской безопасности. Кроме того это еще и современный, стильный аксессуар. Часы подойдут для повседневного использования и занятий спортом. Но как все эти функции работают в реальной жизни?

Здесь мы постараемся это выяснить. Прочитайте обзор до конца и вы сможете понять, стоит ли доверять безопасность своего ребенка и собственное спокойствие этому устройству.

Характеристики HONOR CHOICE Kids Watch Plus

Экран: 1.3 дюйма, 240х240, TFT, сенсорный Камера: 2 МП Динамик: есть Микрофон: есть Емкость аккумулятора: 850 мАч Совместимость с ОС: Android, iOS Беспроводная связь: 4G, GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi Степень защиты: IP68 Размеры: 45.5 х 40 х 15 мм Вес: 50 г

Распаковка и комплектация

Часы поставляются в фирменной коробке из плотного картона. Похожую упаковку можно встретить у более дорогих устройств или смартфонов. Внутри часы красиво уложены по центру.

В комплекте, кроме самих часов, можно найти специальную лопатку для извлечение лотка сим-карты, зарядный кабель и несколько буклетов.

Внешний вид и экран

HONOR CHOICE Kids Watch Plus можно найти в двух расцветках: синей и фиолетовой. У нас на обзоре последняя. Корпус часов сделан из прочного пластика. Боковые части по цвету отличаются от нижней. Всю верхнюю поверхность покрывает стекло под которым находится экран и камера.

Стоит отметить, что экран занимает не всю поверхность, а только квадрат диагональю 1.3 дюйма, что создает довольно толстые рамки. В верхней рамке находится камера. Сразу из коробки на стекло наклеена защитная пленка. Сам по себе экран не очень яркий, но вполне читаем даже в хорошо освещенном помещении. Яркость можно регулировать в настройках. Несмотря на маленький размер, управлять им удобно даже пальцами взрослого человека. Меню работает быстро, сенсор отзывчивый.

На правой части расположена единственная кнопка и решетка динамика. На левой части находится лоток для сим-карты. В нижней части тыльной стороны можно найти разъем USB-C для зарядки, плотно прикрытый резиновой заглушкой.

Силиконовый ремешок имеет такой же цвет, что и боковая часть часов. На ощупь он кажется мягким и прочным.

Корпус часов защищен по стандарту IP68. Это означает, что их можно не снимать в душе или ненадолго погружать в воду. Однако заниматься с ними плаваньем в бассейне или морской воде не стоит.

Использование

Перед первым включением необходимо вставить в часы сим-карту. Так как без нее активировать их не получиться, даже если вы подключите часы к Wi-Fi. Также лучше заранее установить на телефон родителя приложение Safety Watch. Оно есть как в Google Play, так и в App Store.

Небольшой лайфхак. Если у вас не оказалось активной сим-карты вы можете: вставить в часы не активную сим-карту, включить их, подключить часы к домашнему Wi-Fi или раздавать его с телефона. Часы можно использовать в таком режиме постоянно, но мы все-же рекомендуем купить отдельную сим-карту с активным тарифным планом, в этом весь их смысл.

При первом включении будет необходимо выбрать язык и провести сопряжение часов со смартфоном родителя. Сделать это очень просто. Для сопряжения достаточно нажать на красную надпись «Не активировано» на главном экране часов, появится QR-код, который необходимо отсканировать камерой смартфона. Далее будет предложено выбрать: родителя (мама, папа, дедушка, бабушка), имя ребенка и номер телефона ребенка. Сопряжение окончено, теперь можно переходить к другим настройкам.

В приложении родителя, вы можете:

указать контакты, с которыми ребенок может поддерживать связь;

отслеживать сколько шагов сделал ребенок;

добавить несколько безопасных зон на карте, при выходе из которых вы получите уведомление;

установить расписание учебы, чтобы часы переходили в беззвучный режим во время уроков;

указать период отключения часов для экономии заряда, например на ночь;

установить будильник;

управлять входящими и исходящими вызовами с часов;

искать утерянные часы по местоположению на карте;

искать часы по звуку, если они потерялись дома;

обновлять программное обеспечение

выключать или перезагружать часы.

Общение, будь то голосовые вызовы, видеозвонки или сообщения происходит через приложение Safety Watch или сотовую связь. Во время тестирования ни каких проблем с этим не возникло. Касаемо видеозвонков, картинка на часах не всегда четкая из-за невысокого разрешения экрана, однако связь всегда стабильная без прерываний или критических фризов. Голос собеседников также звучит четко, как на самих часах, так и в телефоне.

Отслеживание местоположения

Одна из самых главных функций HONOR CHOICE Kids Watch Plus — геопозиционирование (отслеживание на карте), работает довольно точно и быстро. В среднем погрешность позиционирования составляет от 1 до 5 метров. Причем эта функция работает как в на улице, так и в помещении.

В экстренных ситуация предусмотрена функция SOS. Ее можно активировать, зажав кнопку часов на несколько секунд. Часы определяют свое местоположение и отправляют его родителю в приложение, а также на телефон родителя поступает звонок. После звонка, приложение предлагает построить маршрут до точки, в которой находятся часы. Для этого используется сервис Google Maps.

Другие функции

Из других функций также есть: шагомер, секундомер, будильник, калькулятор и веселые виды спорта, на последней остановимся подробнее. Веселые виды спорта включают в себя три упражнения: прыжки со скакалкой, подъем корпуса (упражнение на пресс), приседания с вытянутыми руками. По сути все эти режимы сводятся к подсчету повторений выполняемого упражнения. Другими словами, ребенку не надо считать сколько он раз присел, часы это сделают за него. Мелочь, но удобно!

Время автономной работы

В HONOR CHOICE Kids Watch Plus установлен аккумулятор емкостью 850 мАч. Это много. У часов других производителей данный показатель колеблется в районе 500 мАч. HONOR, в своей рекламе сообщает: «Батарея 850 мАч на весь день». Однако в период непрерывного тестирования на протяжении 3-х дней, аккумулятор разрядился только на 50%.

Часы использовались, для видеовызовов, отслеживания местоположения, как через Wi-Fi, так и через сотовую связь. Исходя из этого можно сделать вывод, что даже при самом активном использовании, вы будете заряжать часы не чаще чем пару раз в неделю.

Впечатление

В целом HONOR CHOICE Kids Watch Plus вызывают только положительные впечатления. Они хорошо смотрятся, имеют приличный набор функций, долго работают на одном заряде и могут достаточно точно показывать местоположение.

Из недостатков можно отметить, что из-за толщины корпуса их не всегда будет удобно носить с узкими перчатками или рукавицами в холодное время года. Также, то что на самих часах нет индикатора уровня заряда батареи, но его можно всегда узнать в приложении. Во всем остальном это хороший и надежный гаджет, который выполняет свою задачу и может предложить несколько дополнительный полезных функций.

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