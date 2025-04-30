HONOR 400, 400 Pro прошли сертификацию 3C, раскрыты ключевые характеристики

Компания HONOR готовится к выпуску новых смартфонов серии HONOR 400 в Китае в мае. Ожидается, что линейка будет включать две модели: HONOR 400 и 400 Pro. Последние новости указывают на то, что оба телефона прошли этапы сертификации и раскрывают ключевые характеристики.

Сертификация 3C: быстрая зарядка и подтверждение моделей

Оба устройства, идентифицированные по номерам моделей DNN-AN00 и DNP-AN00, успешно прошли сертификацию на китайской платформе 3C.

По мнению экспертов, DNN-AN00 соответствует HONOR 400 и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Более продвинутый DNP-AN00, вероятно, является 400 Pro и предложит еще более быструю зарядку – 90 Вт.

Слухи о характеристиках: дисплей, процессор и камера

Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о предполагаемых характеристиках обеих моделей:

HONOR 400

Дисплей: 6,55-дюймовый плоский OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K.

6,55-дюймовый плоский OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K. Процессор: Snapdragon 7 Gen 3 или Snapdragon 7 Gen 4.

Snapdragon 7 Gen 3 или Snapdragon 7 Gen 4. Основная камера: 200-мегапиксельный сенсор большого размера.

HONOR 400 Pro

Дисплей: 6,7-дюймовый изогнутый (четыре изгиба) OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K.

6,7-дюймовый изогнутый (четыре изгиба) OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K. Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3. Основная камера: 200-мегапиксельный сенсор большого размера.

200-мегапиксельный сенсор большого размера. Дополнительная камера: 50-мегапиксельный телефото объектив.

Общие характеристики (по слухам)

Металлический корпус.

Аккумулятор нового поколения на кремниевой основе (предположительно, около 7000 мАч).

Тонкий и легкий дизайн, несмотря на большую емкость аккумулятора.

Ожидания и значение для рынка

HONOR 400 и 400 Pro обещают стать интересными предложениями в среднем и премиум сегментах рынка смартфонов. Мощные камеры, высокая производительность и быстрая зарядка, заключенные в стильном и тонком корпусе, могут привлечь широкую аудиторию. Подробности о цене и дате выхода будут объявлены ближе к официальной презентации.