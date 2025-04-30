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HONOR 400, 400 Pro прошли сертификацию 3C, раскрыты ключевые характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.04.2025
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HONOR 400, 400 Pro прошли сертификацию 3C, раскрыты ключевые характеристики

Компания HONOR готовится к выпуску новых смартфонов серии HONOR 400 в Китае в мае. Ожидается, что линейка будет включать две модели: HONOR 400 и 400 Pro. Последние новости указывают на то, что оба телефона прошли этапы сертификации и раскрывают ключевые характеристики.

Сертификация 3C: быстрая зарядка и подтверждение моделей

Оба устройства, идентифицированные по номерам моделей DNN-AN00 и DNP-AN00, успешно прошли сертификацию на китайской платформе 3C.

Honor 400 сертифицирован 3C

По мнению экспертов, DNN-AN00 соответствует HONOR 400 и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Более продвинутый DNP-AN00, вероятно, является 400 Pro и предложит еще более быструю зарядку – 90 Вт.

Слухи о характеристиках: дисплей, процессор и камера

Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о предполагаемых характеристиках обеих моделей:

HONOR 400

  • Дисплей: 6,55-дюймовый плоский OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K.
  • Процессор: Snapdragon 7 Gen 3 или Snapdragon 7 Gen 4.
  • Основная камера: 200-мегапиксельный сенсор большого размера.

HONOR 400 Pro

  • Дисплей: 6,7-дюймовый изогнутый (четыре изгиба) OLED LTPS-дисплей с разрешением 1,5K.
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.
  • Основная камера: 200-мегапиксельный сенсор большого размера.
  • Дополнительная камера: 50-мегапиксельный телефото объектив.

Общие характеристики (по слухам)

  • Металлический корпус.
  • Аккумулятор нового поколения на кремниевой основе (предположительно, около 7000 мАч).
  • Тонкий и легкий дизайн, несмотря на большую емкость аккумулятора.

Ожидания и значение для рынка

HONOR 400 и 400 Pro обещают стать интересными предложениями в среднем и премиум сегментах рынка смартфонов. Мощные камеры, высокая производительность и быстрая зарядка, заключенные в стильном и тонком корпусе, могут привлечь широкую аудиторию. Подробности о цене и дате выхода будут объявлены ближе к официальной презентации.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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